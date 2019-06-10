Бесплатные напитки в «Огоньке» всем, кто придет в футболке с принтом «Я Мы Иван Голунов» Евгений Кексин подарит бокал пива в каждому, кто поддержит задержанного журналиста
Евгений Кексин анонсировал бесплатно пиво в баре «Огонек» всем, кто придет в футболке с «Я Мы Иван Голунов». Об этом ресторатор сообщил в своем Facebook.
Акция действует 11 июня, принт для печати доступен по ссылке.
Иван Голунов находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские, на суде он связал свое преследование с расследованием о похоронном бизнесе. Его отправили под домашний арест на два месяца.
Голунова задержали днем 6 июня. The Village писал, какие нарушения допустила полиция. Он рассказывал, что его ударили по голове и протащили по полу, а один из полицейских надавил ему ногой на грудь. Журналисту не давали связаться с близкими и общаться с адвокатами. Кроме того, 8 июня полицейские препятствовали госпитализации Голунова, хотя о ее необходимости заявили врачи двух бригад скорой помощи. Адвокаты обжаловали действия полицейских.
В Екатеринбурге проходят одиночные пикеты в поддержку Ивана у здания МВД.
Источник: Евгений Кексин
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Освободить журналиста Ивана Голунова
Журналисты и другие работники СМИ составили открытое письмо