Новости25 июня 2019
В УрФУ создают беспохмельное пиво, от которого не будет головной боли При варке нового сорта добавляют вещества, которые нейтрализуют вредный эффект
Ученые УрФУ работают над создание беспохмельного пива. Как сообщают в пресс-службе университета, от нового сорта не будет вредного эффекта и головной боли наутро. Напротив, новое пиво будет поставлять в организм необходимые витамины и минералы.
Эффект достигается с помощью выращенных в специальных условиях дрожжей, а также с помощью вкусовых добавок. Попутно химики пытаются добавить при варке пива экстрактов корней кудзу и водоросли хлорелла, снижающих токсичное воздействие алкоголя, а на основе пивной дробины (разваренный солод, который остается после варки на выброс) ученые научились делать печенье и питательные батончики.
Источник: Пресс-служба УрФУ
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