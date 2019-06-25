В УрФУ создают беспохмельное пиво, от которого не будет головной боли

Ученые УрФУ работают над создание беспохмельного пива. Как сообщают в пресс-службе университета, от нового сорта не будет вредного эффекта и головной боли наутро. Напротив, новое пиво будет поставлять в организм необходимые витамины и минералы.

Эффект достигается с помощью выращенных в специальных условиях дрожжей, а также с помощью вкусовых добавок. Попутно химики пытаются добавить при варке пива экстрактов корней кудзу и водоросли хлорелла, снижающих токсичное воздействие алкоголя, а на основе пивной дробины (разваренный солод, который остается после варки на выброс) ученые научились делать печенье и питательные батончики.

Источник: Пресс-служба УрФУ