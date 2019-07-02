Гастрофестиваль «Пикник Абрау» в Екатеринбурге

27 июля в парке в Литературном квартале пройдет гастрофестиваль «Пикник Абрау». События продлятся с 11:00 до 22:00.



«Пикник Абрау» представит все современные гастрономические направления: от новых интерпретаций локальных черноморских блюд до самых актуальных европейских открытий. Гостей ждут баттлы шеф-поваров популярных ресторанов и кулинарные мастер-классы. Гости фестиваля смогут посетить специально открытые авторские pop-up рестораны, появившиеся в парке на один день.

В рамках фестиваля будет создано несколько тематических зон: