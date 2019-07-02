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Новости2 июля 2019

Гастрофестиваль «Пикник Абрау» в Екатеринбурге В Литературном квартале пройдет open-air с музыкой и кулинарными баттлами

Гастрофестиваль «Пикник Абрау» в Екатеринбурге
РедакторАлексей Шахов

27 июля в парке в Литературном квартале пройдет гастрофестиваль «Пикник Абрау». События продлятся с 11:00 до 22:00.

«Пикник Абрау» представит все современные гастрономические направления: от новых интерпретаций локальных черноморских блюд до самых актуальных европейских открытий. Гостей ждут баттлы шеф-поваров популярных ресторанов и кулинарные мастер-классы. Гости фестиваля смогут посетить специально открытые авторские pop-up рестораны, появившиеся в парке на один день.

В рамках фестиваля будет создано несколько тематических зон:

  • #ЯБРУТАЛ. Мужская зона, в которой можно создать брутальный образ в барбершопе, поучаствовать в силовых мастер-классах и work-out, а также поиграть в гигантскую дженгу. И конечно, «отдых на диване» с фестивальной газетой и прохладительным напитком в руках.
  • #КРЕАТИВТУТ. Зона с мастер-классами для творческих горожан, где можно рисовать, изобретать, творить, учиться и плести.
  • #ПОМОРЯМ. Зона с шезлонгами, где можно расслабиться и лежать весь день.
  • #ВДВИЖЕНИИ. Это территория для тех, кто является приверженцем ЗОЖ и не любит сидеть на месте: спортивные развлечения, мастер-классы по йоге, бадминтон и фрисби. Утолить жажду можно будет оригинальным лимонадом и чистейшей водой из горного источника.
  • #КВЕСТ. Поклонников головоломок ждет развлечение — винный квест на свежем воздухе.

О музыкальной программе пока не сообщается. Первые билеты на фестиваль уже появились в продаже за 500 рублей.

Источник, фотография: «Пикник Абрау»

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