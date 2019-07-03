Новости3 июля 2019
Реклама ресторана Friends в Екатеринбурге Девушка в купальнике и подпись «Дала твоему соседу»
Жительница Екатеринбурга Ольга Цепаева осудила в Facebook рекламу ресторана Friends, которую назвала «сексистской». Горожане поддержали ее мнение в комментариях.
На рекламе изображена девушка в купальнике, которая говорит «Дала твоему соседу», после чего видна маленькая приписка «два ролла по цене одного». По словам Цепаевой, она оставила негативный отзыв на Flamp, но его уже удалили.
Источник: Ольга Цепаева
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