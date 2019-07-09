На «Пикнике Абрау» выступят ВИА «Волга-Волга» и проект Vanyn Музыканты выйдут на сцену гастрономического фестиваля в Литературном квартале Екатеринбурга
27 июля на фестивале «Пикник Абрау» выступят ВИА «Волга-Волга» и проект Vanyn. Об этом The Village сообщили организаторы мероприятия.
ВИА «Волга-Волга» исполняют кавер-версии хитов российской эстрады в оригинальных аранжировках — музыканты определяют свой стиль как ска-фолк-рок-бардак. Музыканты из Vanyn делают уникальный контент — европейскую поп-музыку с элементами рока, рэгги, кантри и других жанров.
На площадке «Гастрономические приключения» «Пикник Абрау» раскроет все современные гастрономические направления: от новых интерпретаций локальных черноморских блюд до самых актуальных европейских открытий. Гостей ждут баттлы шеф-поваров популярных ресторанов и непринужденные кулинарные мастер-классы.
В «Лайфстайл»-пространстве устроят несколько тематических зон, внутри каждой гости смогут найти развлечение по своему вкусу. Для самых активных и спортивных — йога, дженга, фрисби или бадминтон.
Напомним, что сам пикник пройдет во дворе Литературного квартала. Первые билеты уже появились в продаже за 500 рублей.
Источник, фотографии: «Абрау-Дюрсо»