На «Пикнике Абрау» выступят ВИА «Волга-Волга» и проект Vanyn

На площадке «Гастрономические приключения» «Пикник Абрау» раскроет все современные гастрономические направления: от новых интерпретаций локальных черноморских блюд до самых актуальных европейских открытий. Гостей ждут баттлы шеф-поваров популярных ресторанов и непринужденные кулинарные мастер-классы.

В «Лайфстайл»-пространстве устроят несколько тематических зон, внутри каждой гости смогут найти развлечение по своему вкусу. Для самых активных и спортивных — йога, дженга, фрисби или бадминтон.

Напомним, что сам пикник пройдет во дворе Литературного квартала. Первые билеты уже появились в продаже за 500 рублей.

Источник, фотографии: «Абрау-Дюрсо»