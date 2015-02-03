В терминале «Пулково-1», который открылся 3 февраля после реконструкции, вскоре появится ресторан McDonald's, сообщает Dp.ru.

Сейчас на дверях будущего ресторана висит объявление о скором открытии. Скорее всего оно случится 4 февраля, когда из реконструированного терминала вылетит первый рейс в Москву.

В терминале уже работает кафе сети «Шоколадница». Других сетевых заведений в здании пока нет.

Ранее представители McDonald's сообщали о расширении сети в России. В частности, в Петербурге до конца года появятся восемь-десять новых ресторанов. Впрочем, большую часть инвестиций компания потратит на модернизацию уже работающих точек: в заведениях обновят внешний вид, IT–системы и структуру работы кухни.