Русская тюрьма, киберпреступники, Елизаров и Сорокин: любимые книги Ильи Тарасова

Я обычный потребитель контента, и книги один из десятков доступных его видов. Вид, который уже прошел пик своей популярности, маргинализировался, стал узкой нишей, андерграундом. Читают люди сейчас мало. Кому-то просто не хватает концентрации, кому- то времени, а большинству просто не в кайф. Я же верю, что для каждого в мире существует ЕГО КНИГА. Книга, которая поглотит с первых строк, книга, которая родит новые мысли, книга, которая доставит удовольствие. Со мной так и произошло. Ну не любил я читать, прям ну вообще. Бег по мелкому шрифту был изматывающим, и все равно не поспевающим за мыслями автора. Не то время, не те тексты, полный рассинхрон. А потом года в 22, хлоп и «Сердца Четырех» Владимира Сорокина. Безрассудная жестокость, смакование полного безумия, сделанные с помощью мастерского владения русского языка. Читаю и понимаю — это мэтч. Моя бурная подростковая фантазия наложилась на бесконечную фантазию гения. Я осознал, что есть такие сюжеты, возможные только на бумаге. Это никогда не получится перенести на экран. Такие тексты взаимодействуют с твоим сознанием. Они его расширяют, переформатируют, делают другим. Со мной так и случилось, даже захотелось что-то писать самому. Желаю каждому человеку найти в жизни такую книгу. Может быть, это будет одна из этого списка. И самое главное — только в литературе полностью отсутствует цензура, наслаждайтесь, пока дают!