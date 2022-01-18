Русская тюрьма, киберпреступники, Елизаров и Сорокин: любимые книги Ильи Тарасова
Совместно с кураторской библиотекой «Партнерский материал» мы будем расспрашивать совершенно разных жителей города о их любимой современной литературе — в подборке вы не найдете Достоевского или Апдайка, будем говорить только о том, что вышло за последние примерно двадцать лет. На этой неделе героем стал ведущий интеллектуальных игр, создатель хулиганского квиза «Квизда» Илья Тарасов.
Я обычный потребитель контента, и книги один из десятков доступных его видов. Вид, который уже прошел пик своей популярности, маргинализировался, стал узкой нишей, андерграундом. Читают люди сейчас мало. Кому-то просто не хватает концентрации, кому- то времени, а большинству просто не в кайф. Я же верю, что для каждого в мире существует ЕГО КНИГА. Книга, которая поглотит с первых строк, книга, которая родит новые мысли, книга, которая доставит удовольствие. Со мной так и произошло. Ну не любил я читать, прям ну вообще. Бег по мелкому шрифту был изматывающим, и все равно не поспевающим за мыслями автора. Не то время, не те тексты, полный рассинхрон. А потом года в 22, хлоп и «Сердца Четырех» Владимира Сорокина. Безрассудная жестокость, смакование полного безумия, сделанные с помощью мастерского владения русского языка. Читаю и понимаю — это мэтч. Моя бурная подростковая фантазия наложилась на бесконечную фантазию гения. Я осознал, что есть такие сюжеты, возможные только на бумаге. Это никогда не получится перенести на экран. Такие тексты взаимодействуют с твоим сознанием. Они его расширяют, переформатируют, делают другим. Со мной так и случилось, даже захотелось что-то писать самому. Желаю каждому человеку найти в жизни такую книгу. Может быть, это будет одна из этого списка. И самое главное — только в литературе полностью отсутствует цензура, наслаждайтесь, пока дают!
«Рейв»
MC СтогоFF vs DJ SLON feat Кирилл Иванов
Один из любимых мною жанров «книжки про вечеринки». Сюда же можно добавить: «Lost and sound: Berlin, techno und der easyjet», «Супердиджеи: триумф, крайность и пустота», «Электрошок. Полное издание 1987-2013», «Хасиенда. Как не стоит управлять клубом». И куча других. Смысл в том, что открываешь, читаешь, и тут же хочется ворваться на тусовку, а то и самому ее замутить. Какая-то чарующая магия создается со слов пионеров рейв-движения. Эти книги — крутая возможность сходить в клуб, не сползая с кресла. А сам «Рейв» это самая патриотическая из этого списка.
«1913 Лето целого века»
Флориан Иллиес
Редкий переводной нон-фикшн, который ласкает глаз. За окном 1913 год, год полный надежд, и ничто не предвещает «бурю». Вена и Берлин — творческие центры мира. Туда стекались художники, поэты, философы, ученые. И вот весь текст соткан из их биографических очерков. Фрейд, Кафка, Гитлер, Пикассо, Стравинский и многие другие. Мы следим за их успехами и неудачами, интересными взаимодействиями, конфликтами, дружбой, романами. Вся книга переполнена редкими фактами про известнейших людей того времени. Мощнейший культурологический гайд довоенного времени.
«Ноль, ноль, ноль»
Роберто Савьяно
Я фанат этого бесстрашного журналиста. Чувак погружается в самые недра преступного мира. Берет интервью у лютых бандитов, раскрывает черные схемы, и каждый день ждет, что к нему ворвутся и отрежут башку. По его книгам сняты фильмы и сериалы, но в них лишь крупица историй, написанных в книгах. «Ноль, ноль, ноль» — это крутое журналистское расследование о самом выгодном и опасном бизнесе в мире — торговле кокаином. Автор уверен, что на старте очень многих современных корпораций замешан белый порошок и после прочтения сразу становится понятно, почему в России просто не может быть качественного кокса. Наркотики — зло, но читать про их логистику очень интересно.
«Человек сидящий»
Алексей Федяров
Страшная книга про русскую тюрьму. Автор работал долгое время в прокуратуре, а затем судьба сыграла злую шутку и самого закрыла за решетку. Никто не расскажет эту историю лучше тех, кто сажал и сам сидел. Сборник грустных тюремных новелл от человека, лично пережившего этот тлен и мрак. Система ломает человека и без пыток.
«Слово пацана»
Роберт Гараев
В детстве у каждого во дворе было два-три хулигана, или можно сказать гопника. Где-то что-то воровали, били, отжимали, ну и вообще держали двор в некотором напряжении. А представьте, что весь город принадлежит таким нелюдям. Сотням разных группировок, с численностью от 30 до 100 человек, в возрасте от 12 до 40 лет. Это в итоге назвали «казанским феноменом». Глубокий социальный анализ жизни казанских «пацанов» с 80-х по 2010-е годы. Читаешь, и понимаешь, что детство со шприцами в подъезде было спокойное и счастливое.
«Мультики»
Михаил Елизаров
Неуютный и злой роман от живого классика русской литературы Михаила Елизарова. Оммаж «Заводному апельсину» Бёрджесса про перевоспитание советского гопника. После прочтения вы будете очень долго чесаться, вспоминая о Германе Рымбаеве. Ну, а вообще Елизарова надо читать всего!
«Что-то не так с Гэлвинами»
Роберт Колкер
Документальный роман о семье, которой пришлось пройти чрез ад, и подарить миллионам людей шанс. В обычной многодетной американской семье из 12 детей у половины была выявлена шизофрения. ШОК! Что это вообще была за жизнь у них? История о том, как этот конкретный кейс помог ученым сделать гигантский шаг в изучении болезни. До Гэлвинов о шизофрении не знали практически ничего.
«День Опричника»
Владимир Сорокин
Роман — предупреждение, роман — предсказание. Если то, что написал Сорокин в этой книге потихонечку сбывается, то так страшно будущего описанного в его последних книгах. Обязательно на полочку всем, у кого сердечко болит за Родину. Боже храни Царя!
«Вторжение. Краткая история русских хакеров»
Даниил Туровский
Почему весь мир боится русских хакеров? Почему их так много? Что они делают сейчас? Куча реальных историй с круто закрученным сюжетом о наших соотечественниках-киберпреступниках. Быстро снимаем бабки с карты и везде ставим двухфакторную аутентификацию!
«Disco Elysium»
Роберт Курвиц
А это даже и не книга, это компьютерная игра, сделанная писателем. Но большую часть игрового времени, вы, конечно же, читаете текст. Уйму текста. Вы — детектив, потерявший память из-за обильного употребления всего на свете. Во дворе отеля, где вы живете, на дереве висит труп. Уже шестой день. Рядышком уже вторую неделю идет забастовка местного порта, путь на который вам преграждает двухметровый черный расист. И он не пустит вас в порт, пока вы не выслушаете его часовую теорию расового превосходства. Город, наполненный наркоманами и сумасшедшими, где каждый диалог представляет собой отдельный хорошо написанный рассказ. И почти в каждом вы сами делаете выбор, частично управляя историей. Это сложная, интересная книга, где вы сами решаете, что будет дальше.