ПРИЕМ НА РАБОТУ

По-хорошему, у тренера должно быть высшее образование: физкультурное, педагогическое или медицинское. Есть курсы Ассоциации профессионалов фитнеса FPA, они выпускают со свидетельством государственного образца. Нормальные фитнес-клубы ставят условие, например, чтобы человек был как минимум кандидатом в мастера спорта, а в обычных — и бывшие охранники работают. Я лично мастер по конькобежному спорту. Но профессиональную карьеру пришлось бросить: денег нет, нагрузки большие и сердце село. Приехал в Москву в конце 90-х, пошел переучиваться. Сдавать нужно было всё: от анатомии до продажи персональных тренировок. Да, нас учат, как «разводить людей на деньги». Хотя по сути, образование никогда не заканчивается: конкуренция огромная, нужно постоянно осваивать новые техники и методики.

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

К фитнесу относится масса всего. Кардиотренажеры, стретчинг, пилатес, степ, боди-памп. Сейчас вот новый тренд — антигравити-йога, тебя там как-то хитро подвешивают под потолком. Я еще не пробовал, но, по отзывам, масса людей прется. На самом деле главное — физические нагрузки, все равно какие. Вообще на Западе заниматься фитнесом так же привычно, как регулярно чистить зубы. А у нас это по-прежнему увлечение. Фитнес рассчитан на средний класс, в России он только формируется, и фитнес в таком же состоянии.

ВНУТРЕННИЕ ВИДЫ

Фитнес-тренеры условно делятся на тренажерщиков и групповиков. Первый работает по сменам в зале, на ставке, и еще проводит индивидуальные тренировки. Это основной заработок. Часовая тренировка стоит от 1 500 рублей, из которых тебе достается не больше половины. В некоторых клубах проводить персональные тренировки в свою смену запрещено. Но приходится выкручиваться: если уж пришел клиент, можно попросить коллегу подменить тебя или самому бегать туда-сюда. Групповики же делятся на танцоров, йогов и так далее. У них больше ставка за эмоциональную разрядку: тренер улыбчивый, красивый, музыка правильная. Выезды на дом по-прежнему достаточно редки: мало у кого дома есть полноценный спортзал.

КОНКУРЕНЦИЯ

Это раньше считалось, что в зале должны работать качки. Теперь там работают нормальные парни, а бодибилдеры тягают железо в углу. Все-таки 99 % клиентов не хотят быть быками перекачанными. Но вообще высокомерия по отношению к поклонникам других техник нет. Нет такого, чтобы тренажерщики смотрели на танцоров в стиле: «Ах ты, пидорас жеманный». Да и другим тренерам битые стекла в кроссовки не подкладываем, как в балете. Все-таки зарплата зависит от того, выполнило ли подразделение план, поэтому с коллегами ссориться не надо, вы вместе работаете на то, чтобы не уйти в минус. Клиент выбирает тренера по каким-то ему одному понятным принципам, хотя чаще выбирают просто того, на кого хотят быть похожим. Бывают, знаете, и брутальные бодибилдерши, и мягкие мужики — тут уж каждому свое.

КЛИЕНТЫ

Просят все одно и то же: скинуть 5 кг к пляжному сезону, накачать пресс, подтянуть задницу, стать похожей на вон ту девочку с обложки. У людей постарше начинается борьба с возрастом — мигренями, одышкой. Некоторым просто важно, чтобы их выслушали, для кого-то иметь персонального тренера — статус. Бывают, конечно, и курьезы: одна девушка, например, просила грудь ей накачать. Пришлось расстроить. А если по-честному, моя задача — не сделать клиента красавцем за месяц, а удержать его как можно дольше. Это уже высший пилотаж. Приходится наводить справки об интересах человека. Узнаешь, где работает, заходишь на сайт компании, гуглишь подробно. Смотришь, как одевается, на какой машине ездит. И так потихоньку завязываешь контакт. Главная проблема — заставить их регулярно ходить в зал и вести здоровый образ жизни. А то даже обидно: душу в них вкладываешь, а они подхалтуривают. А ведь за хорошей фигурой кроется тяжелейшая работа, литры пота, литры! Чисто технически — тяжелее всего даются нижние два кубика на прессе. Но, собственно, не в них счастье.

ВНЕШНИЙ ВИД





Хороший тренер должен выглядеть подтянутым, ухоженным и опрятным, ну и одежду ниже Reebok стремно носить. А вот клиенты могут ходить как угодно. Чувак в мятой футболке и драных кедах легко может оказаться суперсостоятельным. Это же спортзал, он туда не красоваться пришел, а работать. Но есть и всякие странные мужчины, которые норовят оголиться при любом случае. Этим тренер точно не нужен, было б зеркало. Против полуголых девушек я ничего не имею, некоторые у нас как декор идут: приходят только для того, чтобы себя показать. Но нам же лучше: клиенты-мужчины возвращаются, а мы... Наверное, так себя гинеколог чувствует: женское тело — всего лишь работа.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Я как-то ездил по знакомству на Рублевку к дочке чиновника. Три часа уходило на дорогу, но зато 1 500 рублей за час занятий в карман. Там отдельный дом с бассейном и тренажерами, а в хорошую погоду во внутреннем дворике занимались. Всё было прилично, интима не предлагала. Хоть от коллег я таких историй наслышался. Кто-то подобными достижениями хвалится, у кого-то от клиентов дети бывают, и наоборот. Но вообще у нас есть такое правило: любое нарушение субординации приводит к потере клиента. Ты ли посчитал, что вы теперь на короткой ноге, клиент ли начинает тыкать и глазками стрелять, — ничем хорошим это не заканчивается. Ну и вообще, мне рассказывали, что после, пардон, соития с человека как-то неловко деньги брать.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

Часто приходится заниматься психоанализом. Людям вообще не хватает общения, им хочется выговориться, посоветоваться. Особенно женщинам лет сорока. Молодые девушки и геи флиртуют, но от постоянного общения тоже устаешь. Хочется иногда закрыться в углу и тихо посидеть. Правда, тренерские комнаты всегда маленькие, там не ставят мягких диванов — не передохнешь наедине с собой. Еще я никогда не ем лук и чеснок. Потому что двух выходных подряд не бывает, а такие резкие запахи долго не выветриваются. Про алкоголь и говорить не приходится — исключено вообще. Профессиональный сленг касается только упражнений и только между собой. Например, я вам скажу: «Сделайте два подхода „Румынской“». Поймете? Это всего лишь тяга со штангой на прямых ногах. Клиента называть «лысым» или «толстым» тоже нельзя.

ПРОДАЖНОЕ

Можно ловить новых людей у входа. Красиво улыбаться, играть мышцами и быть обходительным. Но лебезить чрезмерно не стоит. Клиенты часто общаются между собой — за снарядами, в раздевалке, — и нужно следить, чтобы сарафанное радио про вас только лучшие вести разносило. Еще хороший способ — сразу с порога отправить потенциального клиента к врачу. Поскольку он с осмотра получает процент, то он и вам сделает ответную любезность: когда клиент у него поинтересуется, какого бы тренера тот ему посоветовал, врач даст лучшие рекомендации именно вам.

ЗАРПЛАТА И ЧАЕВЫЕ

Чаевых нам не дают: тренировки и так стоят немало. Но на праздники шампанское покупать все-таки не приходится. Еще дарят мелочи, ручку «Паркер» например. Машины не предлагали. Даже состоятельные клиенты больших подарков не делают. Наоборот, есть такая тенденция, что если человек купил абонемент на 10 занятий в месяц, а все не успел отходить, то под конец мы каждый день занимаемся, чтобы они не сгорели. Если ты хороший тренер, со справками и квалификациями, зарплатная вилка — 70–130 тысяч. Можно и больше делать, если вписаться на Рублевку или в шоу-бизнес. Бывало, что тренеры в подтанцовку шли или личными ассистентами. У нас как везде: главное — повыгоднее продаться.