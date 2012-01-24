The Village начинает серию материалов о том, как и чем живут эмигранты в Петербурге: от европейских экспатов до торговцев из ближнего зарубежья. Общественное мнение делит иностранцев, живущих в Петербурге, на три группы: туристов, студентов и трудовых мигрантов. Национальные диаспоры из Средней Азии привычно относят к третьим, а мнение о их жизни составляют, как правило, из криминальной хроники. В первом выпуске — узбекская диаспора в Петербурге. The Village выяснил, почему нельзя приготовить лаваш дома, будет ли в городе узбекский квартал и о чем поет среднеазиатская попса. Узбек в милицейской памятке для определения национальности времен СССР

СРЕДНЯЯ АЗИЯ: УЗБЕКИ

За несколько лет узбеки стали одним из крупнейших национальных сообществ в Петербурге. По неофициальным оценкам, в городе их может проживать до миллиона человек. Официальная диаспора «Ватан» создана в 2010 году, к ней причисляют себя практически все петербургские узбеки. Однако большинство не принимают российское гражданство, а приезжают на временные заработки. Некоторые спустя несколько лет возвращаются обратно, в Узбекистан. В офис диаспоры на Васильевском острове ходят, как правило, за помощью юриста — кстати, бывшего милиционера. 500 000 — примерная официальная численность узбеков в Петербурге





300 000 временных разрешений на работу выдает приезжим из Узбекистана Федеральная миграционная служба каждый год. Среднестатистический рабочий день выходца из Средней Азии в Петербурге составляет 12-15 часов.

В начале 2011 года представители диаспоры начали говорить о создании в нескольких районах города национально-культурных автономий, проще говоря — узбекских кварталов, но все разговоры об этом свело на нет руководство общины. Обычно среди «компактных мест проживания» называют район за Мариинским театром, но тут справедливее говорить о разных мигрантах: неподалеку от Английского проспекта можно увидеть и азербайджанца, и таджика.

«Ватан» заботится и о культурном облике представителей диаспоры: каждый месяц в Петербург привозят узбекских музыкантов. Каждый такой концерт собирает полный зал. Привязанность узбеков к родной музыке колоссальна, достаточно заглянуть в любой магазин, где они работают: в нем всегда стоит магнитофон и обязательно есть несколько дисков с родными песнями и даже клипами. Поют в основном про любовь. Узбеки сами учатся русскому языку, для этого они создали специальную вечернюю секцию в Доме национальностей на Моховой улице.

20 лет — время существования узбекской диаспоры в Петербурге

Хусейн Бабаджанов, заместитель председателя узбекской диаспоры в Петербурге: «Петербург влияет на наше сознание. Есть такая история-полулегенда. Мужчина из Узбекистана, приехав в Петербург, понимает, что засыпать под шум улицы ему довольно сложно. Потом он как-то освоился, а затем, вернувшись в Узбекистан, не может заснуть при полной тишине. И тогда он просит жену постучать, пошуметь на кухне до тех пор, пока он не заснет».









МЕСТА

До недавнего времени у узбеков в Петербурге в основном были отдельные небольшие лавочки, в которых они продавали национальные блюда (вроде лавашей из тандыра — большой печки в виде бочки), либо торговые точки с продуктами на любой вкус. В 2011 году появилось 2 специализированных магазина, куда узбеки приходят за продуктами, общением и даже денежными займами. Кроме того, в городе существует немало ресторанов с узбекской кухней, а сеть «Евразия» добавила в свое меню плов наряду с суши. 8 000 — численность узбеков в Петербурге в 1989 году

«ТАШКЕНТ» И «ХОРЕЗМ»

До 2011 года у узбеков не было магазина, который был бы предназначен в первую очередь для них, а не для поклонников экзотики. Первые два открыл Махмут Маматмуминов, он же является редактором узбекской газеты «Туран». С виду это обычный продовольственный магазин. Из узбекских товаров тут пока только специи и сухофрукты (зато в огромном количестве), которые утренним самолетом привозят в город. Но через пару лет в Петербурге построят фабрику, где будут производить национальные продукты, и большой склад для товаров из Средней Азии. Каждый из трех магазинов назван в честь какой-то области Узбекистана. Сейчас уже есть «Ташкент» на улице Седова и «Хорезм» на Комендантском проспекте. На очереди — «Самарканд» у метро «Технологический институт». Всего предполагается 12 заведений — по количеству областей в Узбекистане. 1 970 — год, когда перепись впервые зафиксировала появление узбеков в Петербурге

Ни «Ташкент», ни «Хорезм» не являются магазинами в традиционном понимании этого слова. Хозяева называют их чайханой. Это что-то вроде кафе с поправкой на то, что можно часами сидеть, ничего не заказывая: узбеки на родине используют это место скорее для общения. Чай пьют из пиал, не доливая до краев: по традиции до конца наполняют чашку только нежеланному гостю. 3–5 чайников за разговор для узбеков — норма. Жители окрестных домов часто заглядывают в магазины за сравнительно дешевыми специями и молочными продуктами.

Прямо в магазине открыты «Кассы взаимопомощи»: можно занять до 5 000 рублей, вернув без всяких процентов в течение месяца. Главное условие — среднеазиатское гражданство. Работают здесь выходцы из Средней Азии, в основном узбеки. Обязательное требование — знание трех языков: русского, узбекского и либо киргизского, либо таджикского. 15 000 — средняя зарплата трудового мигранта из Средней Азии в Петербурге

Махмут Маматмуминов, организатор сети магазинов: «В чайханах в Средней Азии находится центр общения. Еда, чай — это уже второстепенное. Кого-то встретишь, с кем-то познакомишься. В Питере многие друг друга не знают. Мы объединили магазин с чайханой именно для того, чтобы люди могли „развести дух“: встретиться, поговорить. Мы пытаемся создать атмосферу родных среднеазиатских городов, чтобы с каждым пришедшим поздоровались на его родном языке, поговорили, ведь это очень важно».









КУХНЯ

Лаваш делается, как правило, из обычной муки. Берется лепешка, приклеивается к стенке тандыра, специальной печи, и готовится около 10–20 минут. Возможность приготовить в домашних условиях близка к нулю. Тандыры, которые есть в каждом узбекском доме, слишком большие и требуют натурального подогрева — проще говоря, огня. Разведение огня в простом петербургском доме приведет как минимум к небольшому пожару.





Плов. Основу плова составляет рис. К нему добавляется лук, чеснок, множество различных специй и наконец курдюк — часть туши барана. Для варки плова берется казан — полукруглая кастрюля. Время варки — не менее часа. Возможность приготовить в домашних условиях высокая. Искать придется только курдюк, он есть пока далеко не в каждом питерском магазине.









ГАЗЕТА

У узбеков в Петербурге уже два года есть своя газета — «Туран». Это, наверное, единственная в городе газета на трех языках. Восемь полос на русском, еще восемь на узбекском и киргизском. Публикуются в основном новости о жизни диаспоры и миграционной политике в странах Средней Азии. Например, есть колонка редактора, где он рассказывает о том, что «быть мигрантом — тяжкое испытание»; статья о подготовке Таджикистаном 100 профессиональных мигрантов для России и советы юриста о том, как правильно оформить регистрацию. На последней полосе — кроссворд на узбекском. Внутри — реклама авиабилетов в страны СНГ и ресторанов среднеазиатской кухни. 21 номер газеты «Туран» для выходцев из Средней Азии вышел с момента ее основания

Недавно газета запустила цикл обучающих статей, посвященных русским фразеологизмам: фразы вроде «зарубить на носу» или «работать спустя рукава» проиллюстрированы картинками. Отдельной темой для издания является толерантность: сначала выпустили раскраску для детей, теперь объявили конкурс для дизайнеров, посвященный терпимости.

В ближайшее время в Петербурге могут появиться радио- и телепередачи на узбекском языке. Скорее всего, они будут транслироваться на «Пятом канале» и радио «Балтика». Тематика передач пока не сообщается. 460 студентов из Узбекистана учатся в вузах Петербурга





Махмут Маматмуминов, главный редактор газеты «Туран»: «Мы недавно издали в приложении к газете раскраску, посвященную детям мигрантов, которые живут в Петербурге: про девочек, про мальчиков, как они себя ведут, как к ним относится местное население. Толерантность ведь у всех на слуху. Без этого никак нельзя. Многие ведь против того, чтобы в Россию приезжали мигранты. А почему против? Наша задача — объяснить, что в этом нет ничего плохого».



