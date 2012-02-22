Время — деньги: Посетители клубов «Циферблат», Local Time и «Бабочки» The Village прошелся по трем московским клубам, где посетители платят не за заказ, а за проведенное время, и выяснил, чем там занимаются люди.
В Москве открываются всё новые клубы, где посетитель платит не за еду, а за время: «Циферблат» на Покровке, Local Time на Новорязанской улице, а на прошлой неделе недалеко от «Павелецкой» появилось антикафе «Бабочки». Стоимость одной минуты составляет от 1 до 1,5 рублей. Чай, кофе и другие напитки здесь предлагают бесплатно, а еду можно абсолютно открыто приносить с собой. The Village прогулялся по трем местам и узнал, чем привлекает посетителей новая форма общественных пространств.
«ЦИФЕРБЛАТ»
«Циферблат» открыл создатель проекта «Дом на дереве» Иван Митин. Фактически это первое заведение подобного формата в Москве. Цена — 2 рубля в минуту за первый час и 1 рубль в минуту в последующие часы. В клубе можно бесплатно пить чай, играть в настольные игры, работать или общаться с друзьями. «Циферблат» занимает часть второго этажа особняка начала XIX века, в оформлении интерьера использовали старинные фотографии, гравюры и, самое главное, винтажные будильники — каждому гостю на входе выдают по такому, чтобы следить за временем.
ВАСИЛИНА, 20 ЛЕТ
мэр «Циферблата» на Foursquare
5 часов — 360 рублей
Что делает: читает книгу
«Я прихожу сюда, потому что здесь весело и много моих друзей, всегда можно кого-то встретить. В то же время можно просто почитать книжку — тихо, спокойно, никому не мешая. Обычно я провожу здесь часов пять: читаю, сижу за компьютером, общаюсь с друзьями. Когда ты приходишь, например, в „Старбакс“, там много людей, которых ты не знаешь. Здесь ты тоже можешь никого не знать, но ощущение, что все друзья».
МАША ИСАЕВА, 16 ЛЕТ
художник
3 часа — 240 рублей
Что делает: пришла поболтать с подругой
«Я здесь бываю часто, иногда рисую, делаю какие-то наброски. Иногда мы просто общаемся с друзьями и играем в настольные игры. Платить за время очень удобно, но здесь еще и уютно, как дома, и это самое главное. Тут все такие добрые! Обычно мы едим печеньки, но можем принеcти что-то с собой, например еду из „Макдоналдса“».
СТАС, 20 ЛЕТ, И ЖЕНЯ, 19 ЛЕТ
студенты
1 час — 120 рублей
Что делают: играют в шахматы
«Мы в этом месте в первый раз — увидели рекламу в институте и решили заглянуть. Пили чай с засахаренным листом дягиля из Франции — что это такое, сами не знаем, купили его в дико дорогом гастрономе неподалеку. Думаю, придем еще: здесь уютно и дешево. И люди улыбаются, как будто все рады, что мы пришли. Хотя нас никто здесь не знает».
LOCAL TIME
Local Time расположен над центром современного искусства им. Анатолия Зверева. Клуб открыли четыре друга: Дмитрий Рогулин, Ольга Лошманова, Екатерина Чешко и Анна Карасева. Как и в «Циферблате», минута пребывания стоит 1 рубль. Из настольных игр самая популярная — «Мафия». Пока в клубе открыто одно пространство, в котором помещаются 50 человек, но скоро создатели закупят мебель для второго. К весне Local Time планируют расчистить задний двор и проводить часть мероприятий на свежем воздухе.
ЛЕВА, 18 ЛЕТ, РОМА, 19 ЛЕТ
студенты
4 часа — 240 рублей
Что делают: играют в настольные игры
«В ресторане заказал чашку кофе, сидишь два часа, и на тебя официанты злобно косятся. А здесь все знают, что ты платишь за время, и всё мирно и дружелюбно. Нам нравится играть в настольные игры, здесь можно познакомиться с новыми людьми — можешь присоединиться к игре любой незнакомой компании».
МАКСИМ, 25 ЛЕТ
специалист корпоративных продаж
4 часа — 240 рублей
Что делает: празднует день рождения
«Я прихожу сюда два-три раза в неделю и сижу часа два по будням и четыре по выходным. Здесь очень большой выбор настольных игр, можно прийти одному и сразу найти компанию. Здесь — как дома у друзей. А по пятницам проходят уроки танцев — просто какие-то добрые люди их устраивают. Ты, как обычно, платишь только за время».
НАТАЛЬЯ, 26 ЛЕТ
арт-директор по организации детских мероприятий
4 часа — 240 рублей
Что делает: празднует день рождения
«Сегодня день рождения у меня и моей подруги, и мы в первый раз встретили его вместе. У нас здесь будет интеллектуальная игра „Мозгодрык“ — сочетание брейн-ринга, „Крокодила“ и много чего еще. Вопросы к игре готовили сами, они касаются нас и наших друзей. Думаю, в будущем устроить здесь мастер-класс, мне бы хотелось поделиться знаниями с единомышленниками, такое место идеально подходит».
АНТИКАФЕ «БАБОЧКИ»
«Бабочки» — самое молодое заведение из трех и самое дорогое. Минута стоит 1,5 рубля. Зато здесь регулярно проходят кинопоказы, лекции и можно поиграть в Xbox. Пространство состоит из четырех помещений: главная комната с диванами и столиками, зона отдыха с приставкой, небольшая переговорная и кинозал. В «Бабочки» можно заказать еду или приходить со своей — это не возбраняется. Время отмечают на магнитной карте, которую выдают на входе.
КАТЯ, 29 ЛЕТ, ЕВГЕНИЙ, 27 ЛЕТ
рекламщики
3 часа — 270 рублей
Что делают: работают
«Мы здесь в первый раз — увидели рекламу в интернете. Это ведь как офис в аренду: бесплатный Wi-Fi, разные столики. Мы решили пойти на разведку, понять, можно ли здесь встретиться с коллегами, что-то обсудить. Но сейчас видим, что это место больше подходит для проведения корпоративной „Мафии“, например. Нам нравится ощущение, что тебя здесь никто не трогает и ты никого не трогаешь — сидишь и занимаешься своими делами».
ОЛЬГА, 35 ЛЕТ
юрист в музыкальной компании
6 часов — 540 рублей
Что делает: играет в настольные игры с друзьями
«Часто собираемся в подобных местах — едим чипсы и пьем чай. У нас тут еще козинаки, барбариски, печенье, сыр. Здесь хороший стол и светло. Можно спокойно играть: точно знаешь, что есть свободное место, которое не заставят тарелками. Не будет приходить официант и спрашивать постоянно: „Вам что-нибудь принести?“»
КАТЯ, 18 ЛЕТ, КАТЯ, 15 ЛЕТ
бухгалтер, студентка колледжа при РГГУ
1 час — 90 рублей
Что делают: играют в Xbox
«Мы нашли это место „Вконтакте“ и решили посмотреть. Нам здесь понравилось, сюда можно прийти одному и делать какую-то свою работу. Это как дома, только дома ты один, а здесь много народу и интересно».
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Вот и поподробнее расписали )
http://www.the-village.ru/village/hopesandfears/doit/115033-antikafe
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