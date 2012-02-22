В Москве открываются всё новые клубы, где посетитель платит не за еду, а за время: «Циферблат» на Покровке, Local Time на Новорязанской улице, а на прошлой неделе недалеко от «Павелецкой» появилось антикафе «Бабочки». Стоимость одной минуты составляет от 1 до 1,5 рублей. Чай, кофе и другие напитки здесь предлагают бесплатно, а еду можно абсолютно открыто приносить с собой. The Village прогулялся по трем местам и узнал, чем привлекает посетителей новая форма общественных пространств.

«Циферблат» открыл создатель проекта «Дом на дереве» Иван Митин. Фактически это первое заведение подобного формата в Москве. Цена — 2 рубля в минуту за первый час и 1 рубль в минуту в последующие часы. В клубе можно бесплатно пить чай, играть в настольные игры, работать или общаться с друзьями. «Циферблат» занимает часть второго этажа особняка начала XIX века, в оформлении интерьера использовали старинные фотографии, гравюры и, самое главное, винтажные будильники — каждому гостю на входе выдают по такому, чтобы следить за временем.

ВАСИЛИНА, 20 ЛЕТ

мэр «Циферблата» на Foursquare

5 часов — 360 рублей

часов —рублей Что делает: читает книгу

«Я прихожу сюда, потому что здесь весело и много моих друзей, всегда можно кого-то встретить. В то же время можно просто почитать книжку — тихо, спокойно, никому не мешая. Обычно я провожу здесь часов пять: читаю, сижу за компьютером, общаюсь с друзьями. Когда ты приходишь, например, в „Старбакс“, там много людей, которых ты не знаешь. Здесь ты тоже можешь никого не знать, но ощущение, что все друзья».

МАША ИСАЕВА, 16 ЛЕТ﻿

художник

3 часа — 240 рублей часа —рублей

Что делает: пришла поболтать с подругой

«Я здесь бываю часто, иногда рисую, делаю какие-то наброски. Иногда мы просто общаемся с друзьями и играем в настольные игры. Платить за время очень удобно, но здесь еще и уютно, как дома, и это самое главное. Тут все такие добрые! Обычно мы едим печеньки, но можем принеcти что-то с собой, например еду из „Макдоналдса“».

СТАС, 20 ЛЕТ, И ЖЕНЯ, 19 ЛЕТ

студенты

1 час — 120 рублей

Что делают: играют в шахматы

«Мы в этом месте в первый раз — увидели рекламу в институте и решили заглянуть. Пили чай с засахаренным листом дягиля из Франции — что это такое, сами не знаем, купили его в дико дорогом гастрономе неподалеку. Думаю, придем еще: здесь уютно и дешево. И люди улыбаются, как будто все рады, что мы пришли. Хотя нас никто здесь не знает».









Local Time расположен над центром современного искусства им. Анатолия Зверева. Клуб открыли четыре друга: Дмитрий Рогулин, Ольга Лошманова, Екатерина Чешко и Анна Карасева. Как и в «Циферблате», минута пребывания стоит 1 рубль. Из настольных игр самая популярная — «Мафия». Пока в клубе открыто одно пространство, в котором помещаются 50 человек, но скоро создатели закупят мебель для второго. К весне Local Time планируют расчистить задний двор и проводить часть мероприятий на свежем воздухе.





ЛЕВА, 18 ЛЕТ, РОМА, 19 ЛЕТ

студенты

4 часа — 240 рублей

Что делают: играют в настольные игры

«В ресторане заказал чашку кофе, сидишь два часа, и на тебя официанты злобно косятся. А здесь все знают, что ты платишь за время, и всё мирно и дружелюбно. Нам нравится играть в настольные игры, здесь можно познакомиться с новыми людьми — можешь присоединиться к игре любой незнакомой компании».

МАКСИМ, 25 ЛЕТ

специалист корпоративных продаж

4 часа — 240 рублей часа —рублей

Что делает: празднует день рождения

«Я прихожу сюда два-три раза в неделю и сижу часа два по будням и четыре по выходным. Здесь очень большой выбор настольных игр, можно прийти одному и сразу найти компанию. Здесь — как дома у друзей. А по пятницам проходят уроки танцев — просто какие-то добрые люди их устраивают. Ты, как обычно, платишь только за время».

НАТАЛЬЯ, 26 ЛЕТ

арт-директор по организации детских мероприятий

4 часа — 240 рублей часа —рублей

Что делает: празднует день рождения

«Сегодня день рождения у меня и моей подруги, и мы в первый раз встретили его вместе. У нас здесь будет интеллектуальная игра „Мозгодрык“ — сочетание брейн-ринга, „Крокодила“ и много чего еще. Вопросы к игре готовили сами, они касаются нас и наших друзей. Думаю, в будущем устроить здесь мастер-класс, мне бы хотелось поделиться знаниями с единомышленниками, такое место идеально подходит».

«Бабочки» — самое молодое заведение из трех и самое дорогое. Минута стоит 1,5 рубля. Зато здесь регулярно проходят кинопоказы, лекции и можно поиграть в Xbox. Пространство состоит из четырех помещений: главная комната с диванами и столиками, зона отдыха с приставкой, небольшая переговорная и кинозал. В «Бабочки» можно заказать еду или приходить со своей — это не возбраняется. Время отмечают на магнитной карте, которую выдают на входе.

КАТЯ, 29 ЛЕТ, ЕВГЕНИЙ, 27 ЛЕТ

рекламщики

3 часа — 270 рублей часа —рублей

Что делают: работают

«Мы здесь в первый раз — увидели рекламу в интернете. Это ведь как офис в аренду: бесплатный Wi-Fi, разные столики. Мы решили пойти на разведку, понять, можно ли здесь встретиться с коллегами, что-то обсудить. Но сейчас видим, что это место больше подходит для проведения корпоративной „Мафии“, например. Нам нравится ощущение, что тебя здесь никто не трогает и ты никого не трогаешь — сидишь и занимаешься своими делами».

ОЛЬГА, 35 ЛЕТ

юрист в музыкальной компании

6 часов — 540 рублей часов —рублей

Что делает: играет в настольные игры с друзьями

«Часто собираемся в подобных местах — едим чипсы и пьем чай. У нас тут еще козинаки, барбариски, печенье, сыр. Здесь хороший стол и светло. Можно спокойно играть: точно знаешь, что есть свободное место, которое не заставят тарелками. Не будет приходить официант и спрашивать постоянно: „Вам что-нибудь принести?“»

КАТЯ, 18 ЛЕТ, КАТЯ, 15 ЛЕТ﻿

бухгалтер, студентка колледжа при РГГУ

1 час — 90 рублей час —рублей

Что делают: играют в Xbox

«Мы нашли это место „Вконтакте“ и решили посмотреть. Нам здесь понравилось, сюда можно прийти одному и делать какую-то свою работу. Это как дома, только дома ты один, а здесь много народу и интересно».

Фотографии: Ольга Эйхенбаум