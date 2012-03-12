Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ввел запрет на любые виды съемки в метро без предварительного согласования с руководством подземки. Соответствующие поправки к закону «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» подписаны 2 марта. Теперь «осуществление фото-, кино- и видеосъемки на территории петербургского метрополитена без письменного разрешения администрации петербургского метрополитена» влечет штраф от 500 до 3000 рублей для физических лиц и от 10 до 30 тысяч рублей — для юридических. Однако в «Правила пользования метрополитеном» запрет пока не ввели. The Village поговорил с блогером Ильей Варламовым о том, зачем принимать поправки к закону, противоречащие Конституции, и какой реакции стоит на них ждать.

Справка: С 2009 года в петербурском метро разрешалось вести фотосъемку без применения вспышки и штативов и видеосъемку без использования осветительной техники.







Илья Варламов

Блогер, руководитель рекламно-девелоперского агентства iCube

К этой инициативе можно относиться только как к неосознанному и не до конца продуманному жесту депутатов, который не только не имеет смысла, но и противоречит Конституции. Скорее всего, не было сознательной цели ввести запрет на фотосъемку в метро, а ошибка могла произойти либо по недосмотру, либо потому что те, кто принял это решение, — полные идиоты. Хотя во второе верить не очень хочется. Если сейчас поднимется волна возмущения среди общественности и об этом начнут писать, то инициативу в ближайшее время могут отменить. Если люди промолчат, то вряд ли что-то изменится. На данный момент поправка фигурирует в законе «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», но ее не ввели в «Правила пользования метрополитеном». Это очередное противоречие нашего законодательства. Формальный запрет будет, но штрафовать, думаю, никого не станут, так как в правилах метро такого пункта еще не появилось. Если его все-таки добавят, надо будет обратиться в суд, и нововведение отменят как антиконституционное. Прецеденты таких решений уже есть и дело не будет сложным. Свобода информации гарантирована нам Конституцией, и снимать можно везде, куда не ограничен доступ. Значит, можно и в метро.

«Скорее всего, не было сознательной цели ввести запрет на фотосъемку в метро, а ошибка могла произойти либо по недосмотру, либо потому что те, кто принимал решение, оказались идиотами».

Запрет на вспышку объясняется тем, что она может ослепить машиниста, а установка штатива — помешать движению пассажиров. Это вполне обоснованное решение. Но для полного ограничения использования фото- и видеотехники нет никаких легальных оснований. Сейчас из всех подземок в России запрет на фотосъемку без разрешения администрации остался официально только в Казанской (он прописан в «Правилах пользования метрополитеном»). Там руководство метро считает съемку услугой и берет за нее плату. Фактически это просто обогащение, поскольку, позволяя человеку снимать его собственной камерой, никакой услуги мертополитен не оказывает, так как не совершает при этом никаких «действий», как того требует статья 779 ГК.

Выдержки из Закона Cанкт-Петербурга

О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» от 8 февраля 2012 года

Статья 1, п. 4: Осуществление фото-, кино- и видеосъемки на территории Петербургского метрополитена без письменного разрешения администрации Петербургского метрополитена влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.﻿

Статья 2: Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Санкт-Петербург

2 марта 2012 года

N 39-10

Выдержка из конституции РФ

Статья 29, п. 4: Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.