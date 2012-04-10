Пока большинство москвичей хандрит и обновляет сайт Gismeteo чаще собственной страницы в Facebook, есть люди, для которых плохая погода — не помеха для занятий спортом на улице. Кто-то не прекращал тренироваться всю зиму, кто-то решил выйти только сейчас. Чтобы не перегреться и не замерзнуть, все эти люди носят специальную одежду. The Village расспросил семерых москвичей о том, в чем они занимаются спортом на улице в холодном апреле.

ВЕЛОСИПЕД



РУДОЛЬФ

ТЕР-ОГАНЕЗОВ﻿

ФОТОГРАФ «Если бы не гололед, ездил бы вообще всю зиму. Даже в минус 20 было нормально»

Я езжу для удобства перемещения, в основном по делам. Кататься на велосипеде начал прошлым летом и продолжал до тех пор, пока всё не засыпало снегом. Когда он оттаивал или был сухой мороз, я выезжал опять. Если бы не гололед, ездил бы вообще всю зиму. Даже в минус 20 было нормально.

ЭКИПИРОВКА

В лютые холода я надевал парку Alpha N3B. Если нужно было проделать длинный маршрут, выбирал сноубордическую куртку. Кроме того, зимой я всегда надеваю сноубордические перчатки и шапку. На ногах ничего особенного: обычные карго или плотные джинсы и хайкеры Timberland. В самый холод надевал ещё термобелье Uniqlo.

Летом и осенью из верхней одежды на мне всегда ветровка Uniqlo и, если прохладно, худи. Обувь на осень — высокие кеды Palladium. Открыл для себя их в прошлом году и считаю идеальными для катания в сухое время года или при небольшой влажности. Несколько раз попадал под проливной дождь — тогда надевал обычное целлофановое пончо, как у дачников. Верх останется сухим, а ноги в любом случае промокнут. Поздней осенью надевал ещё укороченные кевларовые перчатки. Осенью можно кататься в кожаной куртке, а сейчас я всё чаще надеваю бомбер.

Всю одежду, кроме Uniqlo, заказываю в интернете. Она должна быть прочной, непродуваемой, теплой и не сковывающей движений. Впрочем, это не имеет ничего общего со спортивной реальностью, так как я езжу на работу и стараюсь не выглядеть как велосипедист-турист, выдумывая варианты между тем, что практично и что хорошо выглядит.



АНДРЕЙ НОГОВИЦЫН

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ «Когда замерзла река, я понял, что надо что-то делать, если я всё ещё хочу детей»

Волка ноги кормят: чем больше уроков, тем веселее жить. Единственный минус — в передвижении по городу. Первый урок там, следующий в другом месте, третий в универе, четвертый дома, а пятый у чёрта на рогах. На автобусе долго, пешком холодно, а на велосипеде самое то! Всё было круто, пока не началась осень. Тут я надел свой первый свитер. Потом выпал снег, и я натянул подштанники, а ещё через день — шерстяные носки. А когда замерзла река, я понял, что надо что-то делать, если я всё ещё хочу детей.

Если бы в Москве не было так слякотно, как бывает только в Москве, я бы и тут ездил круглый год. Но стирать вещи каждый день и чистить велик от соли так утомительно, что руки опускаются. Я проездил здесь до последней недели декабря. Но при всех минусах велосипед зимой, весной и осенью может быть в радость, как и летом. Главное — правильно подобрать одежду и избегать больших дорог с грязью. Всё лучше, чем метро!

ЭКИПИРОВКА

Зимой для начала я поменял покрышки, поставил шипованную резину и стал меньше падать на льду. Потом задумался об одежде. Тут главное — одеться так, чтобы, когда стоишь, тебя слегка подмораживало, потому что потом, когда начинаешь крутить педали, становится жарко и начинаешь потеть. Такой резкий перепад может сильно навредить мечтам о здоровой старости. Я долго ломал голову, что же делать, и понял, что самая подходящая экипировка — сноубордическая. Ботинки, комбинезон, куртка, шапка, варежки. Не важно, какая фирма, главное, чтобы одежда не стесняла движений и были специальные отверстия для поддержания комфортного температурного режима.

Из одежды лучше всего мне подходят кальсоны Uniqlo, надетые под любые брюки из не сильно плотной ткани; любая футболка (не очень верю в термобельё), свитер, плащ, сверху пуховый жилет. Если станет жарко, можно расстегнуть жилет и немного остыть. На руках — непромокаемые перчатки, а на ногах — ботинки Timberland. Если очень грязно, то лучше надеть резиновые сапоги со стельками из войлока.

БЕГ



АНЯ МИТРОХОВА

ВИЗАЖИСТ «Только сейчас, спустя полгода, научилась в них бегать, а первый месяц был кошмаром»

Я начала бегать в начале осени, когда бросила курить, и довольно быстро поняла, что это — моё. В первый раз я побежала в старых кроссовках, для бега совершенно не предназначенных, и мне было так неудобно, что я решила: раз мне нравится и я не собираюсь бросать всё это, можно купить нормальные кроссовки. После долгих хождений по магазинам выбрала Nike Free Run 2. Выбрала по принципу «наиболее симпатичные и удобные». Это кроссовки с очень гибкой, но тонкой подошвой, у них слабая поддержка ноги. Я только сейчас, спустя полгода, научилась в них бегать. Первый же месяц был кошмаром: то колени болели, то лодыжка опухала так, что я не влезала ни в одну обувь.

ЭКИПИРОВКА

В конце осени в Москве начала портиться погода, и я купила только вышедшие тогда кроссовки Nike Lunarglide Shield. Они абсолютно непромокаемые. Не знаю, каково в них будет летом, но всю зиму и весну они спасают меня от воды и снега. Чтобы не замёрзнуть, нужно много тонких слоев выводящей влагу ткани. В такую погоду, как сейчас, я надеваю футболку для бега и толстовку. Когда было ниже нуля — ещё и термобельё. В самый мороз я не бегала на улице, поэтому купила абонемент на месяц в ближайший зал, где было несколько дорожек.

Почти вся одежда у меня Nike. Часть купила в Москве, часть в Лондоне. Там я постоянно ходила на их пробежки и тренировки для девушек и из-за этого постоянно была в Nike Town, огромном магазине в центре Лондона, где периодически что-то покупала между делом. Они делают много чёрной беговой одежды без всяких ярких полосок и рисунков, поэтому, наверное, я так их полюбила. Сейчас мой беговой гардероб выглядит примерно так: несколько футболок из ткани dri-fit, компрессионный топик Victory Bra, термобельё с длинным рукавом Termo Fit, лосины Legend Tight Fit, пара шорт Tempo, ветровка, толстовка Brighton Half Marathon для зимних холодов и две пары кроссовок.



ЕВГЕНИЙ ЛУЧИНИН

ДИЗАЙНЕР «Нельзя бегать в непрофессио-нальной обуви, особенно если есть лишний вес»

Бегом я занимаюсь с трёх лет, наверное. Моя бабушка была спортсменкой и брала меня с собой. Бегаю я круглый год, вот недавно ездил в Вятку к родителям и там продолжал бегать. Даже утром в минус 17.

ЭКИПИРОВКА

Я купил модные кроссовки Nike, но они только для зала и беговой дорожки. Есть еще Mizuno — они для пересеченной местности, идеально подходят для Москвы. Первые покупал в Nike на Арбате, вторые — в Сокольниках, в магазине спецоборудования, расположенном в спартаковском стадионе.

У меня есть простой набор: футболка Nike, которую получил на Run Moscow в 2011 году, и шорты. Для холодов припасены лосины и утепленная термокофта. Могу дать один очень важный совет: нельзя бегать в непрофессиональной обуви, особенно если есть лишний вес. И если вы только начинаете, не пытайтесь набегать много и не бегайте не в настроении.

ТАЙЦЗИ



НАТАЛИЯ СИНЕЛЬНИКОВА

ТРЕНЕР

«Изначально рассчитывать одежду можно примерно как для двухчасовой неспешной прогулки в парке»

Занятия тайцзи имеют свои особенности: все упражнения выполняются плавно и спокойно. Больших физических усилий не требуется. Само занятие построено так, что с начала до конца по всему телу идет стабильный разогрев. Очень часто я на время занятия снимаю верхнюю куртку. Изначально рассчитывать одежду можно примерно как для двухчасовой неспешной прогулки в парке. Я практикую ушу и тайцзи уже 15 лет, долго занималась в залах, но последние два года провожу занятия на улице круглый год.

ЭКИПИРОВКА

Одежду покупаю в спортивно-туристических магазинах у нас в России, там есть всё, что нужно. Осенью и весной это обувь, термобелье, штаны, кофты и куртки. На зиму, конечно, тёплые носки, перчатки, шапка, тёплый шарф. Всего на холодное время у меня два-три комплекта термобелья и два комплекта одежды из флиса. Первым слоем всегда идёт термобельё (у меня есть найденные в туристических магазинах Sivera и Bodydry), потом штаны и кофта из тонкого или толстого флиса. Дальше штаны и куртка из мембранной ткани. Несмотря на количество одежды, получается очёнь лёгкая оболочка.

Обуви тоже три комплекта: на зиму и осень, на весну и на лето. Самые суровые ботинки идут на зиму, когда холода ниже десяти градусов. Весной и осенью в диапазоне от минус десяти до плюс пяти — туристические ботинки. А летом можно заниматься в кроссовках, кедах или даже босиком.

СКЕЙТБОРД



НИКИТА ЗЕЛЁНЫЙ

СЦЕНАРИСТ

«Для разных сезонов обувь у меня одна и та же»

Я занимаюсь скейтбордингом около восьми лет. Осенью стараюсь кататься до первого снега, а весной — как только становится более-менее сухо. Раньше, бывало, катался зимой в подземных переходах и на крытых паркингах. Холодно там так же, как на улице, зато сухо и ветра нет.

ЭКИПИРОВКА﻿

Одежду покупаю как в специализированных магазинах, скейтшопах, так и в обычных секонд-хендах. Кое-что заказываю из ближнего зарубежья. Одна из моих любимых скейтерских марок — Peace Date, ее делают ребята из Киева. Это приятные вещи, продуманные до деталей, которые производят ограниченным тиражом прямо в Киеве. Из фирм, производящих доски, предпочитаю отечественные, особенно «Абсурд». Из обувных брендов — Emerica, Gravis, Fallen.

В основном я катаюсь в том же, в чём и хожу. Редко надеваю какую-то другую обувь, помимо скейтерской: вдруг придётся прокатиться. Так как в больших куртках или парках кататься неудобно, а в термобелье я не хожу, то надеваю пару футболок под толстовку или футболку с рубашкой. Иногда поверх накидываю ещё и джинсовую жилетку. Обычно у меня одновременно две пары кед для катания, причём для разных сезонов обувь одна и та же. Она должна быть специальной, поэтому лучше покупать её в скейтшопах.



НИКИТА ДЕДОВ

СПОРТСМЕН

«Я не люблю новые вещи, чувствую себя в них не очень комфортно».

Я катаюсь на скейтборде уже пять лет. Зимой тренируюсь в скейтпарке «Адреналин». В Москве только один скейтпарк, кататься больше негде, но не хочется останавливать прогресс в катании на время зимы.

ЭКИПИРОВКА

Одежду в основном покупаю в секонд-хендах. Я не люблю новые вещи, чувствую себя в них не очень комфортно. А обувь для катания на все сезоны одинаковая. Я предпочитаю марку Gravis. Например, модель Gravis Dylan Black Wrinkle — это полностью кожаные кеды, напоминающие туфли. Сейчас у меня четыре пары кед, все этой марки. Самая удобная модель — Gravis Filter, есть ещё кеды из очень интересного материала, который меняет цвет, когда стирается.

Когда был помладше, с друзьями ездили кататься зимой в переходы и на парковки, там хотя бы сухо. Но вот недавно выезжали кататься в парк Победы. Было минус 5 — это уже довольно тепло, поэтому надевал под куртку два свитера, так как в термобелье я не хожу.