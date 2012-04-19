АЗИЯ: КИТАЙЦЫ

Впервые китайцы официально побывали в Петербурге в 1732 году. А в 1737 году в городе появился первый постоянный житель из Поднебесной — переводчик Коллегии иностранных дел Чжоу Гэ. Его окрестили Фёдором Петровым и дали ему звание прапорщика. Активно привлекать китайцев в Россию, в том числе в Петербург, стали во время Первой мировой войны. Большинство из них работали дворниками. Арабских цифр китайцы не знали, потому помечали убираемые территории своими знаками, один из которых был похож на удлинённый крест, что вызвало разные слухи в городе, вплоть до предсказаний скорого апокалипсиса. В Советском Союзе и постсоветской России Китай в первую очередь ассоциировали с восточными единоборствами. В частности, в Петербурге в 90-е годы работали несколько десятков клубов, где учили ушу. Официального органа управления у диаспоры нет. В сложных ситуациях большинство петербургских китайцев обращаются в консульство. 5 000 чернорабочих из Китая трудились в Петрограде в 1917 году.﻿﻿ Более 5 млн долларов вложили китайское правительство и китайский бизнес в развитие деловых и культурных проектов в Петербурге в последние 5 лет.﻿

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ

5 000–6 000 — примерная численность китайцев в Петербурге. В крупнейших университетах — РГПУ, СПбГУ, ФИНЭКе и других — хотя бы по одному китайцу есть почти в каждой учебной группе. Популярные среди китайцев профессии: социолог, экономист, дизайнер. Например, на факультете изобразительных искусств в Университете имени Герцена учатся десятки выходцев из Поднебесной. Есть стереотип, что самая распространённая сфера деятельности китайцев — торговля. В 90-е у них действительно была масса точек на городских рынках, особенно вещевых. Теперь товары из Китая продают, как правило, представители других национальностей.

Около 70 % китайцев — студенты петербургских вузов.﻿﻿

Главным китайским праздником является Новый год по лунному календарю. Как правило, это конец января — середина февраля. Но в 2012-м он наступил в ночь с 22 на 23 января.





ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

У Китая есть разветвлённая сеть образовательных учреждений по всему миру. Все носят общее название Институт Конфуция и распространяют национальную культуру. Они создаются при поддержке Ханьбань — неправительственной организации при Министерстве образования КНР, занимающейся распространением китайского языка. В декабре 2007 года на основе международного соглашения в Петербурге открыли «Класс Конфуция» — единственную в мире частную школу, вошедшую в сеть. Также Институт Конфуция работает при Восточном факультете СПбГУ. 500 китайцев жили в Ленинграде в 1937 году. Несколько человек репрессировали за шпионаж в пользу Японии.﻿﻿

Дин Фугуан, студент СПбГУТиД: «Когда я решил получить высшее образование именно в Петербурге, меня никто не понимал, особенно мои друзья и родственники. Они думали, что учиться в США или Европе лучше. Только отец поддержал меня. Поэтому я написал письмо в университет и поступил учиться. Сейчас я совершенно не жалею о своём выборе. Китайские студенты всегда помогают друг другу. Если возникает серьёзная проблема, мы идём прямо в Генконсульство, которое находится в Санкт-Петербурге».

Ини Ши, студентка СПбГУ: «Моя специальность в китайском вузе была „русский язык“, и я хотела продолжать изучать его в России, параллельно практикуя. Я выбрала Питер. Во-первых, говорят, что русский язык в Питере более чистый, чем в Москве. Во-вторых, в Питере много хороших вузов, особенно наш. В-третьих, тут замечательная природа, богатая культура, белые ночи и сравнительно уютный климат. В-четвёртых, по сравнению с Москвой, в Питере расходы на жизнь и учёбу ниже. Наконец, здесь довольно безопасно: в Питере мало скинхедов, меньше, чем в Москве. Но процесс оформления визы в Россию очень сложный».

МЕСТА

Так как большинство петербургских китайцев — студенты, их легче всего встретить в студгородках и недалеко от университетов: в Петергофе, на Казанской улице или, например, на Васильевском острове. Живут они в разных районах города. Их быт мало чем отличается от быта других студентов. В середине нулевых правительство города разрешило строительство «Балтийской жемчужины» — своеобразного китайского делового квартала в Петербурге. За ходом работ можно следить на специальном сайте. Что интересно, среди 2 000 потенциальных жильцов комплекса, уже оставивших заявки на приобретение недвижимости, пока нет ни одного гражданина Китая. 1 млн кв. м жилья и 400 тыс. кв. м коммерческой недвижимости предусмотрено в строящемся комплексе «Балтийская жемчужина».

«ХАРБИН»

«Харбин» — крупная сеть китайских ресторанов по всему городу со сравнительно демократичными ценами. Плотно пообедать здесь можно за 500 рублей. Самые популярные заведения — на набережной Мойки и в ТК «Платформа» около метро «Приморская». Печально знаменита сеть стала в феврале этого года, когда произошёл взрыв в ресторане на Среднеохтинском проспекте, обстоятельства которого до сих пор выясняются.

В «Харбине» готовят исключительно китайскую еду, с обилием сладких и острых соусов и обязательным чаем к каждому блюду. Играет национальная поп-музыка, похожая на западный мейнстрим 90-х с поправкой на язык.

У «Харбина» есть отдельная студенческая столовая, существующая почти десять лет. Её адрес: Мойка, дом 48, корпус 20. Многие китайские студенты едят только здесь. В отличие от других ресторанов сети, еда тут подаётся в простой пластиковой упаковке. Но это компенсирует то, что полноценный обед из супа, лапши, риса, чая и мантов обойдётся максимум в 150 рублей. Большинство посетителей ограничиваются только двумя блюдами и чаем, так как китайская еда очень сытная. Минус столовой в том, что она находится внутри Университета имени Герцена, где действует пропускная система, правда не очень жёсткая.

Дин Фугуан: «К моему стыду, я не ходил в места, связанные с нашей национальной культурой. Я даже почти не ходил в китайские рестораны, так как люблю сам готовить блюда китайской кухни и думаю, что они вкуснее, чем в ресторане. Обычно хожу в национальные российские места».



Хань Дансин, генеральный директор НОУ﻿ «Конфуций»: «Иногда китайцам бывает очень сложно адаптироваться к местной кухне. Тут ведь очень много, например, молочных продуктов, которых в Китае практически нет. Но сейчас в Петербурге есть все возможности, чтобы поесть китайскую еду или даже её приготовить. А вот когда я только приехала в Ленинград в 1986 году, почти ничего не было, даже специи приходилось привозить с собой».

КУХНЯ

Петербург давно привык к китайской кухне, несмотря на то, что в ней преобладают острые блюда со специфическими ингредиентами. Многие традиционные соусы и продукты можно купить в обычных супермаркетах, и больше десяти компаний в городе занимаются доставкой китайской лапши в коробках.



Манты. Китай считается родиной мантов и пельменей. Приготовленные на пару пирожки из дрожжевого теста, похожие на манты, там называют баоцзы (baozi), что дословно означает «завертыши». Внутри — мясной фарш, овощи или фасоль. Рис по-гонконгски. Китайский рис нужно обжарить с соевым соусом, яйцами и креветками.

Свиные ушки в остром соусе. Свиные уши можно найти в любом мясном магазине. Чтобы получилось китайское блюдо, надо обжарить их в национальном остром соусе. Острый салат из лапши. Приготовить его очень просто. Главное — найти правильную лапшу, импортированную из Китая (не ту, которая продаётся в так называемых бомж-пакетах). К ней надо добавить уксус, соевый соус и мелко нарезанные огурцы.

Ини Ши: «Я слышала от многих моих соотечественников, что они не могут приготовить настоящие китайские блюда в общежитии (а многие китайцы любят что-то острое), потому что соседи не терпят такой запах при готовке или из-за сильного дыма включается противопожарная сигнализация».





ПРЕССА

У петербургских китайцев есть своя газета — «Лун Бао», которая выходит раз в неделю. Пишут там и о жизни диаспоры, и о решениях ЦК КПК, и о выборах президента России. В 2005–2006 годах для китайских студентов и предпринимателей издавали приложение к городской газете Gaudeamus. Вышло почти 30 номеров. 3 000 иероглифов надо знать иностранцу, чтобы свободно читать китайские газеты﻿.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

Китайцы с большим трудом учат русский язык. Русским, в свою очередь, сложно выучить китайский. Например, потому что в нём есть четыре разных интонации, от изменения которых зависит значение того или иного слова.

Хань Дансин: «У русских с детства в голове сидит понятие „китайская грамота“, то есть что-то сверхневозможное. И считается, что только самые умные могут этой грамотой овладеть. На самом деле это не так».



Сами китайские иероглифы представляют собой не отдельные картинки, а определённое соединение знаков. Так что, даже не зная точного значения слова, но держа в уме 500 основных символов, можно примерно понять, о чём идёт речь. С другой стороны, китайская грамматика намного проще и нашей, и любой европейской.

Знание китайского языка можно подтвердить и документально. В Китае есть YCF («Международное тестирование для иностранцев»), по формату похожее на экзамены ESOL или TOEFL. Успешно прошедшие его получают сертификат. Два года длится обычный курс китайского языка для взрослых﻿.

Ини Ши: «Иностранцы, особенно студенты из Восточной Азии, в том числе китайцы, не могут достаточно хорошо говорить по-русски, чтобы общаться с местными. Русский язык всё-таки очень трудный, хотя мы долго занимаемся им, но по-английски говорить значительно проще».





Фотография на обложке: www.sadpanda.cn