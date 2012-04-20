На днях стало известно, что Российская ассоциация производителей совместно с мэрией Москвы разрабатывает требования к экологически чистым продуктам. В будущем, считают чиновники, в столице можно будет создать сеть магазинов здоровой пищи, где будет продаваться отечественная экопродукция без ГМО, консервантов, растительных жиров и антибиотиков. При этом стоить такие продукты будут всего на 10–20 % дороже. The Village поговорил с главным фермстером Москвы, основателем кооператива LavkaLavka Борисом Акимовым, чтобы выяснить, в каком сегодня состоянии находится ниша экопродуктов в России и возможно ли реализовать идею властей.





Борис Акимов

— совладелец фермерского гастропроекта LavkaLavka и его идейный вдохновитель.

«Для начала необходимо разобраться в терминах: что называть экопродуктом, а что — фермерским или органическим. Сегодня эти понятия часто путают, кто-то называет экопродуктами фермерские, кто-то — органические, выращенные без ГМО, а кто-то и вовсе считает, что это только те, что выращены без пестицидов, гербицидов и так далее. Определить в России, что такое эко, на мой взгляд, необходимо с точки зрения международного опыта.

«В России работают частные организации, выдающие сертификаты „Эко“, но каждая придумывает свои нормы»

На Западе существует система исследования сертификации продукции. То есть, чтобы продукт назывался био- или эко-, ему надо пройти эту сертификацию, кроме того, к фермерам ежегодно приезжают инспекторы и проверяют, всё ли соблюдается. В случае несоблюдения требований сертификат отнимут. В России же сегодня существует только несколько пунктов в СанПиНе, посвященных органическим продуктам, но этого недостаточно. Также у нас работают частные организации, которые выдают сертификаты „Эко“, но каждая придумывает свои нормы, да и мало кто пользуется их услугами, так как в России по определению мало экохозяйств. Мы тоже сейчас запускаем свою систему органической сертификации, согласно которой будем проверять всех своих фермеров.

Хорошо, что об этом начали думать власти, но просто расписать требования к экопродуктам недостаточно, необходимо разработать посвященный этому закон, как в Евросоюзе или Америке. Существует также глобальная организация Foam, которая выдает аккредитацию на инспектирование фермеров. Там прописан миллион требований: какие удобрения можно применять, какие нельзя, как содержать кур и так далее.

«Экопродукт в принципе не может быть массовым и дешевым»

Что касается „ЛавкиЛавки“, то мы здесь имеем дело с фермерскими продуктами, вкусными и полезными, но называть их экологически чистыми или органическими можно только в том случае, если мы знаем все тонкости происхождения продукции: чем кормят скотину, как выращивают корма, как обрабатывают землю и множество других мелочей. Не должно быть никаких промышленных способов производства продукта. Среди наших фермеров таких производителей несколько, в том числе Александр Бродовский и Иван Новичихин. Оба они, если не ошибаюсь, для получения сертификатов вызывали инспекторов из Европы.

Если власти разработают требования, сравнимые с европейскими, то экопродукция будет, конечно, дорогой. Экопродукт в принципе не может быть массовым и дешевым. Даже в Америке, где существуют все условия для фермеров и есть полноценная система сертификации, экопродукты стоят в несколько раз дороже обыкновенных. Обычная курица стоит, например, три доллара, а органическая — все двадцать. Такая цена складывается из множества факторов. Но одно понятно: курица из хозяйства, где содержится 500 куриц и где их кормят натуральным кормом с собственных полей, определенно дороже той, что из хозяйства в 50 000 куриц с комбикормом, где не индивидуальное, а потоковое производство».