«При распределении квартир некоторые получили даже по две»

Переехала в 2015 году из дома на проспекте Вернадского, 71 в дом на проспекте Вернадского, 63.

Ключ от новой «трешки» в 23-этажной одноподъездной башне мы получили два года назад. Новая квартира нуждалась в капитальном ремонте, качество работы застройщика было отвратительное: кривые стены, потолки, полы, перекошенные двери и окна. Где-то в апреле мы начали ремонт; первая бригада, найденная нами по дурости через интернет, еще больше разбомбила всю квартиру и просто сбежала с деньгами. Спустя какое-то время мы нашли нормальных рабочих, но ремонт продвигался крайне медленно, поэтому жить мы продолжали в хрущевке.

Там у нас была трехкомнатная квартира общей площадью 58 квадратных метров, где были прописаны мы с дочерью. В квартире периодически делался хороший ремонт, а сам дом был в жилом состоянии. Слухи о переселении ходили несколько лет, но когда и куда нас переселят, официально не говорили.

Когда пришло время переезжать, лично нам никаких вариантов не предлагали, а сказали, что все квартиры уже заняты, кроме одной. Потом выяснилось, что это — откровенная ложь. Свечку, конечно, не держала, но предполагаю, что без коррупции при распределении квартир дело не обошлось, некоторые получили даже по две.