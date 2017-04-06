Участники TEDx в Екатеринбурге

Перед выходом на сцену я выпью текилы, чтобы не бояться. Ни разу не выступал перед такой аудиторией. Еще, к своему стыду, я никогда не слышал о TED. Организаторы мне объяснили суть конференции, и я сразу согласился. Был удивлен, когда все вокруг начали говорить, что это круто.

Сначала мне предложили рассказать о том, почему одни заведения пустуют, а в других не протолкнуться. Но я решил, что скучно углубляться в маркетинг, таблицы и финансовые результаты. Я объясню, почему работать в общепите не зазорно. Что бармен и официант могут зарабатывать столько, сколько не получает директор небольшого предприятия. Иногда я вижу резюме ребят, которые окончили физтех и ищут работу за 30 тысяч рублей. В наших заведениях никто не согласится работать за такие деньги. Даже официанты получают гораздо больше, не говоря уже о барменах, менеджерах, управляющих и арт-директорах.

Есть мнение, что работа в ресторане — это несерьезно и ненадолго. Даже моя мама успокоилась лишь три года назад, а до этого говорила: «Сынок, ты же в вузе на туризм учился, может, тебе пойти в турфирму работать?» Часто вижу, как девушки стесняются идти в официантки, потому что подружки засмеют. Однако если ты купишь себе сумку от Louis Vuitton раньше всех остальных, они явно передумают.

В баре можно встретить не только человека на ночь или на всю жизнь, но и работодателей или партнеров. Хочу рассказать молодежи, что в заведениях можно построить карьеру, и я тому пример. Работал сначала уборщиком, потом помощником бармена, потом барменом. Позже нашел партнеров и открыл свой бар. Сейчас у меня четыре заведения.