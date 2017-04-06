Участники TEDx в Екатеринбурге Ресторатор, учитель, психолог и чемпион мира по танцам — о предрассудках в профессиях
Аббревиатура TED означает «технологии, развлечения, дизайн». Одноименный благотворительный фонд из Калифорнии начал проводить интеллектуальные конференции в 1984 году. За 33 года проект стал известен по всему миру как место, где президенты, ученые и бизнесмены транслируют свои идеи широкой аудитории.
Одним из проектов фонда является конференция TEDx, которая позволяет людям и сообществам организовывать мероприятия в стиле TED по всему миру. В России такие конференции проводятся с 2009 года.
В понедельник, 10 апреля, в Екатеринбургском театре оперы и балета впервые пройдет TEDx для тысячи зрителей. The Village встретился со спикерами конференции и спросил, как они готовились к выступлению и почему нужно прийти на лекцию. Мы постарались обойтись без спойлеров.
Рамиля Аксенова
психолог
тема: «Почему моя жена не хочет детей?»
«Общество почему-то считает, что женщина хочет родить как можно скорее, что она счастлива месяцами находиться в обществе младенца и разговаривать о пеленках, колясках и подгузниках. Никто не говорит, что она находится в этой ситуации вынужденно»
Я всегда была жадной до информации, много времени проводила в библиотеках и была очень рада, впервые узнав о TED. Сначала я посмотрела кучу роликов на английском, потом нашла на русском. Прошлым летом случайно наткнулась на объявление о наборе участников для конференции в Екатеринбурге и спросила у друзей, о чем бы они хотели услышать. Большинство из них повторили вопрос, который я слышу в течение нескольких лет от мужчин: «Почему моя жена не торопится рожать детей?»
Это действительно тенденция, и я расскажу о ее причинах. Моя речь поможет тем женщинам, которые не могут донести свои чувства. Общество почему-то считает, что женщина хочет родить как можно скорее, что она счастлива месяцами находиться в обществе младенца и разговаривать о пеленках, колясках и подгузниках. Никто не говорит, что она находится в этой ситуации вынужденно.
Я сама столкнулась с этой проблемой десять лет назад, когда готовилась стать мамой. Во время беременности внутри бушевали эмоции, шла переоценка ценностей, мучило чувство вины. После я изучила разные мнения по этому поводу. Перерыла форумы, соцсети, профессиональную литературу. Перед выступлением я попыталась перевести свои мысли с профессиональной лексики на человеческий язык. Надеюсь, мое выступление даст парам пищу для размышления и возможность слышать и понимать друг друга.
Максим Щербаков
чемпион мира по сальсе
тема: «Почему мужчины не танцуют?»
«Иногда в танцы приходят люди с проблемами. Женщины здесь учатся слушаться мужчину и позволять ему вести. А мужчины раскрепощаются и становятся свободнее»
Каждый день я сталкиваюсь со стереотипами о мужчинах-танцорах. Ты вряд ли найдешь девушку в Латинской Америке, если плохо танцуешь. В России наоборот: если танцуешь, значит, с тобой не все в порядке. Многие считают, что танцоры несерьезные, инфантильные или гомосексуальные. Мол, настоящий мужчина никогда не займется танцами.
Раньше я тоже так считал. Играл в футбол и думал, что парни с зализанными волосами и в лакированных туфлях — это не слишком мужественно. Однажды за выполненную работу со мной рассчитались абонементом в танцевальный зал, и после этого весь мир перевернулся. Я настолько увлекся, что спустя три месяца набрал собственную группу и стал преподавать.
Иногда в танцы приходят люди с проблемами. Женщины здесь учатся слушаться мужчину и позволять ему вести. А мужчины раскрепощаются и становятся свободнее. Люди сильно меняются. Недавно ко мне приходила пара за шестьдесят. Муж до последнего упирался и просил жену уйти. Прошло полгода, и теперь он первым забегает в зал с горящими глазами. Он нашел новый смысл жизни.
Надеюсь, что мое выступление поможет людям переосмыслить страхи и заблуждения. У мужчин много предрассудков, и если хоть один решится танцевать после моей речи, цель будет достигнута.
Евгений Кексин
ресторатор, совладелец баров «Юность», «Огонек», «Алиби» и «Чак Норрис»
тема: «Возможности, которые дает нам бар»
«В заведениях можно построить карьеру, и я тому пример. Работал сначала уборщиком, потом помощником бармена, потом барменом. Позже нашел партнеров и открыл свой бар. Сейчас у меня четыре заведения»
Перед выходом на сцену я выпью текилы, чтобы не бояться. Ни разу не выступал перед такой аудиторией. Еще, к своему стыду, я никогда не слышал о TED. Организаторы мне объяснили суть конференции, и я сразу согласился. Был удивлен, когда все вокруг начали говорить, что это круто.
Сначала мне предложили рассказать о том, почему одни заведения пустуют, а в других не протолкнуться. Но я решил, что скучно углубляться в маркетинг, таблицы и финансовые результаты. Я объясню, почему работать в общепите не зазорно. Что бармен и официант могут зарабатывать столько, сколько не получает директор небольшого предприятия. Иногда я вижу резюме ребят, которые окончили физтех и ищут работу за 30 тысяч рублей. В наших заведениях никто не согласится работать за такие деньги. Даже официанты получают гораздо больше, не говоря уже о барменах, менеджерах, управляющих и арт-директорах.
Есть мнение, что работа в ресторане — это несерьезно и ненадолго. Даже моя мама успокоилась лишь три года назад, а до этого говорила: «Сынок, ты же в вузе на туризм учился, может, тебе пойти в турфирму работать?» Часто вижу, как девушки стесняются идти в официантки, потому что подружки засмеют. Однако если ты купишь себе сумку от Louis Vuitton раньше всех остальных, они явно передумают.
В баре можно встретить не только человека на ночь или на всю жизнь, но и работодателей или партнеров. Хочу рассказать молодежи, что в заведениях можно построить карьеру, и я тому пример. Работал сначала уборщиком, потом помощником бармена, потом барменом. Позже нашел партнеров и открыл свой бар. Сейчас у меня четыре заведения.
Николай Шабуневич
учитель истории и английского языка
тема: «Если школа перестанет быть колыбелью знаний — ВУЗ станет для них кладбищем»
«Учителя переоценивают свою роль. Часто не понимают, что ученик и учитель равны, занимают менторскую позицию, требуют от учеников равных знаний»
В 2013 году белорусский ученый написал диверсионный план для государства, которое захотело бы развалить систему образования. В нем были пункты: снизить имидж профессии учителя, ввести нищенские зарплаты и бюрократизировать процесс, чтобы не хватало времени на преподавание. Тогда я не согласился с публикацией и предположил, что во всем виноваты сами педагоги, а не государство. Однако я заблуждался из-за максимализма и неопытности. На самом деле установка «хочешь изменить мир — начни с себя» не работает, и один человек не может ничего поменять. Даже если ты прогрессивный педагог, коллега в соседнем кабинете продолжит кричать на детей.
На конференции я хочу рассказать о том, что у родителей, учеников и учителей нет общей цели. Нынешняя система образования напоминает заброшенную больницу на улице Большакова. Например, ее отреставрируют, обновят фасад, сделают капремонт, поставят оборудование, пригласят новых работников. Но она не будет соответствовать времени, потому что раньше каталки были в длину 180 сантиметров, а сейчас 185, и они попросту не войдут в лифты. То же самое происходит в образовании. Сначала все разрушили, затем принялись восстанавливать с учетом международных требований, однако сама система морально устарела.
Современные родители становились личностями в 90-е и жили в бешеных реалиях. Они обиделись на государство и сейчас не доверяют ему. Учителя переоценивают свою роль. Часто не понимают, что ученик и учитель равны, занимают менторскую позицию, требуют от учеников равных знаний. Я хочу, чтобы каждый участник образовательного процесса пересмотрел свою роль в нем. Я покажу, где искать цель.
Евгения Кузьмина
создатель фестиваля «Благомаркет»
тема: «Зачем помогать людям и причем тут мода?»
«Люди сдают одежду хороших брендов, мы ее чистим, сортируем по категориям и продаем на гараж-сейле, а вырученные деньги передаем организации «Аистенок», которая занимается профилактикой социального сиротства»
Организаторы TED пригласили меня рассказать людям о том, как мода может работать на благотворительность. Фестиваль «Благомаркет» устроен следующим образом: люди сдают одежду хороших брендов, мы ее чистим, сортируем по категориям и продаем на гараж-сейле, а вырученные деньги передаем общественной организации «Аистенок», которая занимается профилактикой социального сиротства. В своей речи я хочу донести идею того, что помогать нуждающимся легко, а сама эта деятельность полезна благотворителям в том числе.
Мне трудно даются публичные выступления. Я волнуюсь перед каждой репетицией и с трудом представляю себя на сцене Оперного театра. Хочется, чтобы после выступления люди не только отдавали свою одежду на благотворительность, но и рассказывали о такой возможности друзьям. Это был бы идеальный результат.
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