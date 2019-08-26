«Диковинка приехала»: Владельцы электромобилей в Иркутске

Я долго думал о покупке электромобиля. Прочитал об этом в первый раз ещё в году 2013-2014-м, когда электрокары только начали возить в страну. Информации, отзывов было мало. В 2017 году посмотрел японские аукционы, увидел, что поколение Azeo от Nissan подешевело. Раньше такая машина стоила от 900 тысяч и выше, но со временем цена упала до приемлемых для меня 500 тысяч. Правда, получилось в итоге 575, но всё равно это неплохо.

Покупал совершенно вслепую, полагаясь на свою интуицию, в итоге не пожалел ни разу. В ГИБДД проблем при регистрации не было, для них это обычный автомобиль. Первой поездкой стала вылазка на Ольхон. Выехали в восемь утра, финишировали в 23 часа. Шесть часов сидели в Баяндае на автозаправке, заряжались. Нам там были рады, спрашивали, что это за диковинка приехала.

Я брал электромобиль как основную и единственную машину в семью. Аргументов «против» не было. Сразу продал свой бензиновый вариант и больше не вспоминаю о нём.