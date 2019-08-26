«Диковинка приехала»: Владельцы электромобилей в Иркутске Истории автолюбителей о том, как изменилась их жизнь с покупкой машины, которая заряжается от розетки
Электрокары появились в Иркутске всего пару лет назад и очень быстро набрали популярность. Сейчас их в городе несколько сотен. The Village спросил у троих иркутян, каково ездить на автомобиле, который заряжается от розетки.
Фотографии
дмитрий дмитриев
Сергей
сотрудник транспортной компании
Розетки есть везде
Я долго думал о покупке электромобиля. Прочитал об этом в первый раз ещё в году 2013-2014-м, когда электрокары только начали возить в страну. Информации, отзывов было мало. В 2017 году посмотрел японские аукционы, увидел, что поколение Azeo от Nissan подешевело. Раньше такая машина стоила от 900 тысяч и выше, но со временем цена упала до приемлемых для меня 500 тысяч. Правда, получилось в итоге 575, но всё равно это неплохо.
Покупал совершенно вслепую, полагаясь на свою интуицию, в итоге не пожалел ни разу. В ГИБДД проблем при регистрации не было, для них это обычный автомобиль. Первой поездкой стала вылазка на Ольхон. Выехали в восемь утра, финишировали в 23 часа. Шесть часов сидели в Баяндае на автозаправке, заряжались. Нам там были рады, спрашивали, что это за диковинка приехала.
Я брал электромобиль как основную и единственную машину в семью. Аргументов «против» не было. Сразу продал свой бензиновый вариант и больше не вспоминаю о нём.
Шесть часов сидели в Баяндае на автозаправке, заряжались. Нам там были рады, спрашивали, что это за диковинка приехала
По сельскому тарифу
Всё приходит с опытом, и нам удалось его быстро получить. Появилось понимание, что проблем никаких нет, и уехать можно куда угодно.
Я оборудовал заранее зарядное место, провёл в гараж электричество на 220 вольт, выводил из квартирного щитка. Немного заморочился с двухтарифным счётчиком: посчитал, что это окупится меньше, чем за год, так как машина будет заряжаться в основном ночью, а дома у нас газовая плита, и большого потребления электроэнергии днем нет. Сам счётчик обошёлся в 1750 рублей, плюс 750 рублей стоила его перепрошивка на наш часовой пояс. Ночью он считает по пониженному сельскому тарифу, а днем — по чуть повышенному коэффициенту с обычного тарифа. В месяц счет выходит от 500 до 800 рублей, в зависимости от интенсивности езды на авто.
У меня разъездная работа на автомобиле, и машина покупалась во многом под неё. Я знал, что выгода будет очень большой по сравнению с бензиновым двигателем. Маршрут на день я не планирую, по всему городу есть розетки, где я могу подзарядиться. Везде есть знакомые, друзья или лифоводы. В конце концов, можно просто договориться в кафе, на автозаправке. Подходишь со своим удлинителем и говоришь, что надо машинку подзарядить. Разрешают. Еще есть специальное приложение PlugShare, на котором можно отметить публичную розетку, которую согласилась предоставить какая-либо организация.
Маршрут на день я не планирую, по всему городу есть розетки, где я могу подзарядиться. Везде есть знакомые, друзья или лифоводы. В конце концов, можно просто договориться
В Листвянку на «электричках»
Отказывают в зарядке редко. Так случилось в первую нашу поездку на Ольхон. На первой турбазе, в которую мы постучались, хозяйка встретила с распростёртыми объятиями, а её муж прогнал за её спиной с матами. Мол, вы мне всё электричество потратите. А на следующий турбазе нас дружелюбно приняли и закидали вопросами, людям было интересно, что это за автомобиль. Чтобы хоть как-то отблагодарить хозяев, купили у них дрова, потому что, как правило, деньги отказываются брать в таком случае.
На рабочее время мне всегда хватало зарядки, только в первое время бывало, что недостает на вечер. Это решилось тюнингом, и я сейчас заряжаюсь в два раза быстрее с помощью американского зарядника. За 2-3 часа заряжается полный «бак». Блок обошелся в 50 тысяч рублей, еще пять тысяч стоит установка, и 20 тысяч — новый зарядный кабель на 32 ампер (наша зарядка поддерживает только 16 ампер).
Сообщество единомышленников-электроводов в Иркутске собралась еще на этапе ожидания машин. Мы создали группу в июле 2017 года, первый совместный выезд прошёл осенью, поехали в эко-пробег в Листвянку на семи «электричках». Сейчас на встречу сообщества в среднем собирается 30-40 машин.
Хозяйка турбазы встретила с распростёртыми объятиями, а её муж прогнал за её спиной с матами. Мол, вы мне всё электричество потратите
Сделай сам
У нас есть инициативная группа в 12-13 человек. Однажды мы собрались, пообщались и решили, что нужно движение как-то официально зарегистрировать. Создали Межрегиональную ассоциацию по развитию экологичных видов транспорта. На энтузиазме участвовали в выставках, круглых столах. Нам немного надо: хотели добиться установки экспресс-станций на ключевых трассах и нескольких обычных по городу.
Мы вели переговоры с различными организациями, но безуспешно. Например, «Иркутскэнерго» не видят в развитии электротранспорта никакого потенциала, им это неинтересно. Властям тема интересна только с точки зрения пиара, нас зовут везде только потому, что тема классная и прикольная. А делать никто ничего не хочет, переговоры ни к чему не привели. В конце концов мы перегорели. Решили: хочешь сделать хорошо — сделай сам. И втроём поставили первую станцию в Иркутске.
Мы решили: хочешь сделать хорошо — сделай сам. И втроём поставили первую зарядную станцию в Иркутске
С обслуживанием автомобиля проблем нет. У Nissan Leaf, Tiida, Juke, Note взаимозаменяемая подвеска, совместимые запчасти. За два года не было никаких поломок, литр масла только поменял в редукторе. За два года у меня уже 65 тысяч километров пробега.
Я покупал Nissan Leaf, исходя только из соображений экономии. Но сейчас для меня важна и экологическая составляющая. Теперь садишься в среднестатистическую машину после «электрички», и тебе нечем дышать.
Электромобилей в Иркутске становится всё больше, но мне от этого грустно. Больше нет ощущения, что едешь на чем-то уникальном.
Антон
предприниматель
Экономия и экология
В 2009 году, когда Nissan презентовал на выставке свой Leaf, я прочитал об этом в интернете и подумал, как классно ездить на электричестве, но у нас в Сибири это будет целая проблема, так как на обогрев уйдёт львиная доля зарядки. В начале 2017 года решил поменять машину, планировал купить себе Mitsubishi I-Miev, чтобы ездить на ней по городу, при этом оставить «бензинку» для дальних расстояний. Но посмотрел аукционы, и за деньги, которые у меня были, можно было взять Nissan Leaf.
В гараже перед получением автомобиля я поменял всю проводку. Чем выше напряжение в сети, тем машина быстрее заряжается. Также поставил устройство, чтобы за два часа можно было машину зарядить с двадцати процентов до ста.
В год тратил на бензин больше 100 тысяч рублей. А в первые 12 месяцев владения «электричкой» на «топливо» ушло 5700 рублей
Если в обед на пару часов поставить машину на зарядку, то летом на электрокаре в день можно проехать до 300 километров. На бензиновой машине я теперь езжу только в июле на Байкал и в деревню к бабушке, потому что туда проехать можно лишь на полном приводе. В остальное время она стоит, я второй год планирую её продать.
До покупки электромобиля я ездил на двухлитровом Subaru Legacy, и в год тратил на бензин больше 100 тысяч рублей. А в первые 12 месяцев владения «электричкой» на «топливо» ушло 5700 рублей. Проехал 25 тысяч километров.
Когда у меня была бензиновая машина, я старался себя ограничивать в езде по городу, больше ходил пешком, потому что потребление топлива в городе было больше. Теперь на электромобиле можно съездить и в булочную за хлебом, если он там на пять рублей дешевле. Я на эти пять рублей могу проехать до 40 километров.
Экстремальная зима
Первая зима на электромобиле была очень экстремальной. Были две или три поездки, когда я приехал замёрзший: завис в пробке, хотя в навигаторе ее ее не было. А у меня зарядки хватало только чтобы доехать без пробки. Пришлось отключать обогрев. После этого я решил поставить дизельный отопитель салона. Он увеличивает пробег, с ним я могу отключить печку, чтобы не тратить электричество. Зимой на штатном обогревателе двигателя хватает на 40-70 километров, а с этим устройством я могу не заморачиваться и до 100 километров в день проезжать на одном заряде. Обошлось в 20 тысяч рублей с установкой.
А в остальном машина очень комфортная, никакой вибрации в сравнении с тем же «Субариком», едешь — балдеешь. Я не трачу никакого специального времени в ожидании зарядки автомобиля. Подъезжаю куда-либо, ставлю на зарядку, даже на 20-30 минут, в это время могу заниматься делами. Машина заставляет планировать своё время только зимой, когда много поездок.
Я был одним из первых в Иркутске, у кого появился электромобиль. Люди спрашивали: «Что, совсем без двигателя?», видимо, имея в виду бензиновый двигатель. Я объяснял, что здесь электродвигатель. Для 90% людей, которые спрашивают о пробеге на одной зарядке, 120 километров — это мало: «Ой, а как ехать на Байкал?» Задаёшь вопрос: «Вы часто ездите на Байкал?» Ответ: «Летом два раза». Но в сущности людям, которые ездят по городу и так редко выбираются на Байкал, вполне хватит электромобиля даже с самой малой емкостью батареи. Просто человек привык к комфорту, а электромобиль выбивает его из этой зоны.
Зарядка для «Теслы»
Если бы в Иркутской области были станции быстрой зарядки на трассах, можно было бы спокойно «заправить» за полчаса машину и ездить на дальние расстояния без проблем. К сожалению, у нас их нет. Мы запустили первую зарядную станцию в Иркутске, я сам её собрал за свой счет, запрограммировал (я инженер-программист по образованию) и создал Telegram-бота, который ей управляет. Помог также владелец компании ZontCard, он вывел подключение из здания на улицу за свой счёт, договорился с собственником здания и поставил ящик. Общая стоимость устройства составила около ста тысяч рублей.
Если у вас модифицированный Leaf, то станция зарядит её за два часа. Она рассчитана даже на то, чтобы заряжать Tesla. Реализовывали проект около года, и в ближайшее время она точно будет бесплатной. Ей может воспользоваться каждый, кто установит Telegram-бота. Уже есть заинтересованные компании, которые планируют установить себе подобные станции на коммерческой основе.
Также сделал на здании своего офиса «умную» розетку, потому что в какой-то момент мне надоело постоянно тянуть кабель в помещение. Написал программу, сделал розетку управляемой, так как оставлять на фасаде ее включенной небезопасно.
Ульяна
домохозяйка
Это подарок
Покупка электромобиля была чистой авантюрой. Два года назад муж пришел и сказал: «Как думаешь, может, нам купить электромобиль?» «В смысле? Гибрид, что ли?» Для меня это была новость такого же порядка, как если бы человек впервые полетел в космос. Он начал мне объяснять, что автомобиль заряжается от розетки, я толком не вникла, но сказала, что, если ты считаешь нужным — покупай. Думала, что мы продадим имеющуюся машину и купим электромобиль. Но тема забылась, и через какое-то время я нашла в шкафу ключ от Nissan Leaf, и сначала не поняла, что это. Потом муж мне признался, что это был сюрприз, и вторая машина в семью — это подарок мне.
На эмоциях, что мне подарили автомобиль, мне было всё равно — электрокар это или нет, не важно было, какой цвет. А для мужа эта покупка была из любопытства. Такая новая игрушка — электрическая машинка.
Когда я увидела авто, убедилась, что он очень оригинальный, неформатный. Кому-то не нравятся его фары, говорят, что он уродец, но мне кажется, что это его фишка. Все остальные машины — как по шаблону.
Начальник мужа говорил ему: «Ты дурак! Что ты купил?» Прошёл год, и сам шеф вместе с женой ездят на «Лифах»
Первое мое знакомство с машиной было не совсем удачным. Поставила на зарядку и не до конца воткнула шнур. Мне к семи утра на работу, я прихожу в гараж, а машина не заряжена. Ехала на такси, материла мужа и говорила, какую он купил ерунду.
В первую зиму были проблемы: машина мало проезжала из-за мороза. Однажды я съездила на работу, поехала на маникюр в центр, простояла в пробках, потом захотела съездить в магазин, но не смогла уже этого позволить себе, потому что батарея садилась. Обернули всё это в шутку: машина вдвойне экономичная — не даёт потратить лишних денег в магазине. В целом мне хватало, чтобы доехать до работы и обратно, ещё и отвезти ребёнка к логопеду. Муж установил систему обогрева, и следующую зиму мы проездили прекрасно.
Когда мы взяли электромобиль, их было всего около десяти в городе. Окружающие крутили пальцем у виска. Начальник мужа говорил ему: «Ты дурак! Что ты купил? Она у тебя заглохнет где-нибудь». Прошёл год, и сам шеф вместе с женой ездят на «Лифах».
Был случай
Сейчас в Иркутске стало очень много электромашин, 300 или 400. Продавцы начали «шаманить» с батареями, обманывать покупателей. Мы рады, что мы тогда успели «урвать», когда это ещё не было таким популярным. Сейчас, возможно, мы бы не решились на покупку, потому что сложно выбрать и не нарваться на мошенников.
Когда были ливни, у нас от дождя намокла и сгорела зарядка — мы сами виноваты. Заказали новую, она через неделю пришла.
Еще был случай. Мы тогда жили в Хомутово. Муж уехал в командировку, оставил мне удлинитель — моток проводов, чтобы подключать в дом. Я звоню ему и говорю, что у меня не подключается машина. Вставляю в розетку, авто заряжается 15 минут, и потом перестает. Сказал, чтобы я ничего не трогала до его приезда. Но я так тыкала полдня и зарядила. Муж приезжает и говорит: «Ульяна, машина оказалась умнее тебя. Ты вообще физику в школе учила? Слышала про катушку индукции?» А я взяла провода, вытянула, сколько смогла, остальное скомкалось, затянулось проводами. А так нельзя было делать, провода просто сплавились. Машина сообщала, что идет перегрев.
Муж приезжает и говорит: «Ульяна, машина оказалась умнее тебя. Ты вообще физику в школе учила?»
Когда я работала, у нас было четкое разделение: «твоя» — «моя» машина. Потом уволилась, и электромобиль стал основным. Несмотря на то, что бензиновое авто стоит под окном, если нужно куда-то ехать, проще сходить в гараж за «Лифом» и не тратиться на бензин.
У машины много плюсов. Она не шумит, музыку намного приятнее слушать. Хотя бесшумность движения — она же и минус: тебя не слышат пешеходы. Человек идет по двору или парковке и не слышит, что за ним едет автомобиль, и потом подскакивает от неожиданности.
В бензиновом авто зимой я иногда езжу в варежках. А электрокар не надо греть, там почти сразу тепло. Все коллеги сидят по 15 минут в холодных машинах, а ты сел и поехал.
Когда половина машин будут электрическими, тогда, возможно, наши власти и задумаются о какой-нибудь инфраструктуре. На энтузиазме таких людей, как Сергей, возможно, что-то хорошее получится, но не в таких масштабах, в каких хотелось бы.
Бензиновая машина — это средство передвижения, а электрокар доставляет удовольствие. Вот мотоциклисты считают, что четыре колеса возят тело, а два колеса — душу, и для меня электромобиль — это нечто такое же. Мне приятно в нем находиться, нравится, что он быстрый: нажала чуть-чуть туфелькой, и он стартанул с места. Раньше был кайф, что ты едешь, и на тебя все смотрят. Один раз меня даже останавливали ДПС-ники и спрашивали: «Сколько проезжает? А где заряжаетесь?»
К тому, что электромобилей на дорогах становится всё больше, отношусь не очень хорошо. Хотелось иметь какой-то эксклюзив, выделяться. Еще появился страх за безопасность. Потому что раньше, когда их было десять в городе, мы даже не ставили сигнализацию — кому она нужна? А сейчас начинаешь напрягаться, думать: спрос растет, «Лифов» будут угонять из-за батареи? И сейчас даже в чате электроводов активно обсуждают сигнализации.
Комментарии
Тэги
Сюжет
Места
Прочее