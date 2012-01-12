Хозяева: Анна — врач-диспетчер, Владимир— переводчик, консультант по бизнесу, Родион — востоковед Комнат: 3

Метраж: 130 кв. м

Потолки: 2,4 м

Семья въехала в новую квартиру около 7 лет назад. На момент сдачи дома был сделан минимальный ремонт: стены покрашены, полы положены. Интерьер придумала хозяйка вместе с подругой — дизайнером интерьеров Анной Миротиной. Воплощала идеи строительная бригада на протяжении двух лет. Чтобы рационализировать пространство и избавиться от длинных узких коридоров, сделали перепланировку: снесли несколько стен, расширили холл-гостиную. Получились общая для всей семьи зона отдыха и досуга, две спальни, кухня и две ванных комнаты. Библиотечные шкафы и часть мебели сделаны на заказ. Письменный стол и трюмо в гостиной достались в наследство — это отреставрированный антиквариат дореволюционных времен. Кресла в гостиную перевезли из старой квартиры, Анна заново перетянула их и нанесла узоры на обивку. Картины тоже рисовала хозяйка, которая в свободное время занимается живописью в студии.