Хозяева: Анна — врач-диспетчер, Владимир— переводчик, консультант по бизнесу, Родион — востоковед
Комнат: 3
Метраж: 130 кв. м
Потолки: 2,4 м

 

Семья въехала в новую квартиру около 7 лет назад. На момент сдачи дома был сделан минимальный ремонт: стены покрашены, полы положены. Интерьер придумала хозяйка вместе с подругой — дизайнером интерьеров Анной Миротиной. Воплощала идеи строительная бригада на протяжении двух лет. Чтобы рационализировать пространство и избавиться от длинных узких коридоров, сделали перепланировку: снесли несколько стен, расширили холл-гостиную. Получились общая для всей семьи зона отдыха и досуга, две спальни, кухня и две ванных комнаты.

Библиотечные шкафы и часть мебели сделаны на заказ. Письменный стол и трюмо в гостиной достались в наследство — это отреставрированный антиквариат дореволюционных времен. Кресла в гостиную перевезли из старой квартиры, Анна заново перетянула их и нанесла узоры на обивку. Картины тоже рисовала хозяйка, которая в свободное время занимается живописью в студии. 

﻿

Библиотечные шкафы изготовлены на заказ.

Чтобы сделать большой холл площадью 40 кв. метров, объединили коридоры и гостиную. Иногда сюда ставят стол для пинг-понга и устраивают семейные чемпионаты.

Настоящая кольчуга досталась Владимиру от родителей.

Отреставрированное трюмо принадлежит семье еще с дореволюционных времен.

Многочисленные картины на стенах рисовала хозяйка квартиры. 

Коллекцию кофемолок разных стран и эпох собирает Анна.

Некоторые кофемолки датируются XIX веком.

Кот Слива.

Шторы и покрывало на кровать в спальне делали на заказ.

Фигурки бабок-ёжек собирает отец семейства. Он считает, что они приносят удачу. Электрокамин принадлежал бабушке.

Венецианских кукол из воска делает Анна. И сама шьет для них одежду.

Родион обычно отдыхает в гамаке. Свою комнату он оформил в этническом стиле.

Мелочи и сувениры привозят из путешествий.