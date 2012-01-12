Квартира недели (Петербург) Квартира в высотном доме с семейной зоной отдыха и библиотекой.
Хозяева: Анна — врач-диспетчер, Владимир— переводчик, консультант по бизнесу, Родион — востоковед
Комнат: 3
Семья въехала в новую квартиру около 7 лет назад. На момент сдачи дома был сделан минимальный ремонт: стены покрашены, полы положены. Интерьер придумала хозяйка вместе с подругой — дизайнером интерьеров Анной Миротиной. Воплощала идеи строительная бригада на протяжении двух лет. Чтобы рационализировать пространство и избавиться от длинных узких коридоров, сделали перепланировку: снесли несколько стен, расширили холл-гостиную. Получились общая для всей семьи зона отдыха и досуга, две спальни, кухня и две ванных комнаты.
Библиотечные шкафы и часть мебели сделаны на заказ. Письменный стол и трюмо в гостиной достались в наследство — это отреставрированный антиквариат дореволюционных времен. Кресла в гостиную перевезли из старой квартиры, Анна заново перетянула их и нанесла узоры на обивку. Картины тоже рисовала хозяйка, которая в свободное время занимается живописью в студии.
Библиотечные шкафы изготовлены на заказ.
Чтобы сделать большой холл площадью 40 кв. метров, объединили коридоры и гостиную. Иногда сюда ставят стол для пинг-понга и устраивают семейные чемпионаты.
Настоящая кольчуга досталась Владимиру от родителей.
Отреставрированное трюмо принадлежит семье еще с дореволюционных времен.
Многочисленные картины на стенах рисовала хозяйка квартиры.
Коллекцию кофемолок разных стран и эпох собирает Анна.
Некоторые кофемолки датируются XIX веком.
Кот Слива.
Шторы и покрывало на кровать в спальне делали на заказ.
Фигурки бабок-ёжек собирает отец семейства. Он считает, что они приносят удачу. Электрокамин принадлежал бабушке.
Венецианских кукол из воска делает Анна. И сама шьет для них одежду.
Родион обычно отдыхает в гамаке. Свою комнату он оформил в этническом стиле.
Мелочи и сувениры привозят из путешествий.
Комментарии
а IPod дедушке :)
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