Коллаборация галереи FUTURO и бренда трикотажной одежды Rabbithole Создатели капсульной коллекции Sculpture #2021 — о связи современного искусства и моды
Этой осенью нижегородская галерея современного искусства FUTURO презентовала коллаборацию с брендом трикотажной одежды Rabbithole под названием Sculpture #2021 by Katya Tzareva. Капсульная коллекция состоит из четырех позиций: джемпера усложненного кроя, юбки А-силуэта, объемного кардигана и платья длины миди.
Источником вдохновения стали объекты художницы Кати Царевой, которые нижегородские зрители могли видеть на ее персональной выставке «Мои комнаты», проходившей два года назад в FUTURO. В этом сентябре коллекцию презентовали на крупнейшей в стране ярмарке современного искусства Cosmoscow на стенде галереи FUTURO. The Village Нижний Новгород поговорил с участниками коллаборации — директором галереи FUTURO Анастасией Пановой, художницей, автором коллекции Катей Царевой, а также сооснователем бренда Rabbithole Кариной Евтешиной о том, как возникла идея модного сотрудничества, и о том, как связаны искусство и дизайн.
Карина Евтешина
сооснователь, директор по развитию бренда Rabbithole
Бренд Rabbithole появился в 2017 году. Обычно в год мы выпускаем две сезонных коллекции, а также разрабатываем тематические капсулы, которые сочетаются между собой. Мы создаем утилитарные и неординарные вещи, оттачивая конструктивные и дизайнерские решения с каждым новым изделием — коллекции Rabbithole выпускаются небольшим тиражом, что позволяет команде отслеживать качество продукта и не бояться технически сложных решений. В производстве нашей одежды преимущественно используется натуральное сырье премиального качества, бренд не выпускает базовые вещи, каждый элемент, коллекция или капсула — это неповторимое событие.
Катя Царева
художница, автор коллекции, сооснователь и креативный директор бренда Rabbithole
Уже несколько лет, с 2017 года, помимо искусства, в моей жизни присутствует дизайн одежды в виде проекта Rabbithole, который мы развиваем вместе с моим партнером Кариной Евтешиной. Работая над коллекциями бренда, я, конечно, всегда привношу в них какие-то вещи из моей художественной практики, но никогда раньше это не было неким прямым переносом одного в другое, как в нашей капсуле «Sculpture #82021». В ней я вдохновлялась своей серией объектов, в которых отразила идею о визуальной «легкости» сегодняшнего времени и повсеместности всякого рода обманок и суррогатов. Зажав такой привычно монументальный и традиционный для искусства материал, как мрамор, стеклянными неоновыми трубками, я подстроила образ классического восприятия скульптуры под новые визуальные коды.
Эта же тема, определяемая как «Имитация», стала заглавной для стенда, который я курировала на ярмарке Cosmoscow. Сегодня мы все живем в мире бесконечных интерпретаций и подмен — разнообразные трактовки существующей реальности, копии существующих материалов, новые прочтения старых идеалов. В экспозицию стенда вошли объекты из поролона, ткани «под мрамор» и неоновых трубок, принты и шелкографии с тиражной графикой, которая была создана с помощью цифровых технологий, но при этом полностью имитирует технику реальной живописи. Это была сайт-специфичная инсталляция, в которой все элементы, так или иначе, перекликаются друг с другом.
Говоря о том, как соотносятся в моей практике искусство и дизайн одежды, стоит отметить, что и то и другое создается, исходя из довольно разных мотивов и понимания «зачем и для чего». Искусство не имеет утилитарной функции — в основе его создания, как правило, нет человека, для которого это делается, а если даже он и есть, то очень условно, больше как участник того, что уже сделано. Как правило, художник действует, исходя только из своих внутренних побуждений и мыслей. В дизайне же всегда есть умозрительный конечный потребитель, всегда есть понимание, что этим будут пользоваться, носить, сидеть на этом и так далее. Если дизайн перестает думать о функции, это может уже называться искусством.
Модная индустрия очень скоротечна, новая коллекция каждый сезон. Все очень быстро, необходимо быть пластичным, быстро улавливать изменения. Художник же может жить своей идеей и методом всю жизнь, может по несколько лет растить в себе свое высказывание. Даже если он меняется, то все равно не так быстро. У дизайнеров тоже есть своя линия, почерк, даже манифест, но эта деятельность всегда должна быть включена в экономические рамки и соотноситься со многими аспектами. В то же время, у моды и искусства всегда есть общая черта — это стремление ухватить время и понять эпоху, в которой мы живем, понимание с разных сторон. По крайней мере, для себя я это так определяю и нахожу возможным работать в таких разных, но в то же время похожих сферах. И это оказалось очень интересно и полезно для меня.
Для меня работа с трикотажным полотном — это как чистый лист, большое поле для экспериментов, можно использовать какие угодно цвета и фактуры. Мне нравится работать с цветом — возможно, поэтому у нас довольно много ярких цветов и сложных сочетаний. Это как палитра для художника.
Анастасия Панова
директор галереи FUTURO
Интересно, что мое знакомство с Катей случилось благодаря Rabbithole. Пиар-менеджер бренда обратилась ко мне с вопросом о возможности проведения модного показа в пространстве галереи. Показа не было, но одежду Rabbithole стало возможным приобрести у наших друзей Milo Group, а спустя несколько месяцев состоялась персональная выставка Кати «Мои комнаты» — идеально выверенная, деликатная и очень женственная, как сама Катя и все, что она делает. Я абсолютно влюблена и завидую такому подходу к делу. Так относятся девочки к каждой коллекции своего бренда, тщательно отбирая пряжу, продумывая идеальный крой и мельчайшие фрагменты принта (будучи фанатом и клиентом, я совершенно беспристрастна в комментариях).
Когда мы приняли решение об участии в ярмарке современного искусства Cosmoscow, я уже имела свой список художников, которых мне хотелось бы поддержать, среди которых, конечно, была Катя Царева. Но когда у нас родилась концепция основного стенда, оказалось, что эстетика Кати находится не в ее рамках, но сама по себе очень сильна и самодостаточна. Это сформировало необходимость еще одного стенда на ярмарке, хозяйкой и куратором которого стала Катя Царева. А уже в процессе создания проекта нашей ярмарочной мини-выставки идея об усилении концепции уникальной капсулой одежды оказалась очень органичной и естественной, и я абсолютно счастлива от результата, который мы получили. Стенд, будучи совершенным в моем личном восприятии, стал одним из лучших по объективным оценкам коллег и гостей ярмарки, а вещи из капсулы — одним из самых узнаваемых и продаваемых объектов.