Коллаборация галереи FUTURO и бренда трикотажной одежды Rabbithole

Говоря о том, как соотносятся в моей практике искусство и дизайн одежды, стоит отметить, что и то и другое создается, исходя из довольно разных мотивов и понимания «зачем и для чего». Искусство не имеет утилитарной функции — в основе его создания, как правило, нет человека, для которого это делается, а если даже он и есть, то очень условно, больше как участник того, что уже сделано. Как правило, художник действует, исходя только из своих внутренних побуждений и мыслей. В дизайне же всегда есть умозрительный конечный потребитель, всегда есть понимание, что этим будут пользоваться, носить, сидеть на этом и так далее. Если дизайн перестает думать о функции, это может уже называться искусством.

Модная индустрия очень скоротечна, новая коллекция каждый сезон. Все очень быстро, необходимо быть пластичным, быстро улавливать изменения. Художник же может жить своей идеей и методом всю жизнь, может по несколько лет растить в себе свое высказывание. Даже если он меняется, то все равно не так быстро. У дизайнеров тоже есть своя линия, почерк, даже манифест, но эта деятельность всегда должна быть включена в экономические рамки и соотноситься со многими аспектами. В то же время, у моды и искусства всегда есть общая черта — это стремление ухватить время и понять эпоху, в которой мы живем, понимание с разных сторон. По крайней мере, для себя я это так определяю и нахожу возможным работать в таких разных, но в то же время похожих сферах. И это оказалось очень интересно и полезно для меня.

Для меня работа с трикотажным полотном — это как чистый лист, большое поле для экспериментов, можно использовать какие угодно цвета и фактуры. Мне нравится работать с цветом — возможно, поэтому у нас довольно много ярких цветов и сложных сочетаний. Это как палитра для художника.