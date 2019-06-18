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Новости18 июня 2019

Лекции Street Wave и выставка кастомизированной одежды в «Гринвиче» Столичная команда художников даст в Екатеринбурге бесплатные воркшопы

Лекции Street Wave и выставка кастомизированной одежды в «Гринвиче»
РедакторАлексей Шахов

22 и 23 июня в Екатеринбурге пройдет выставка кастомизированной одежды и лекции о создании уникального гардероба от столичной команды художников из Street Wave, занимающихся росписью одежды, обуви и сумок. Все события пройдут в «Гринвиче» на площадке Greenplace — 5 очередь, 1 этаж, напротив магазина Mango.

На выставке, которая откроется 22 июня, будут собраны яркие и провокационные экземпляры за все время работы студии — в ручную расписанные кроссовки и другие предметы повседневного гардероба. Экспозиция призвана рассказать, как при помощи индивидуализации искусство можно сделать частью повседневной жизни. Художники делают каждый заказ в единственном экземпляре и не повторяют принты.

Помимо выставки, художники проведут две открытые лекции, во время которых расскажут о том, что такое кастомизация и с чем ее едят. 22 июня в 15:00 состоится лекция «Кастомизация 2019: яркий путь к индивидуальности». На ней можно узнать, как зарождалось это творческое направление и какими техниками необходимо обладать, чтобы самостоятельно персонализировать одежду и обувь. 23 июня в 15:00 пройдет лекция «Бренд и клиент: персонализация как модная тенденция». На конкретных примерах дизайнеры расскажут о своем опыте работы с клиентами и составят прогноз о будущем кастомизации и ее роли в мире бизнеса.

После каждой из лекций художники бесплатно распишут по одной вещи каждому из гостей. Вход на все события свободный.

Фотографии: Street Wave

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