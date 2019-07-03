Пины «Венского фестиваля» от дизайнера из Екатеринбурга

Дизайнер из Екатеринбурга Дмитрий Фатхиев-Долохов сделал значки для «Венского фестиваля», который стартует 3 июля возле УрФУ на Мира. Как сообщил The Village автор, лимитированная коллекция пинов будет продаваться в сувенирной лавке на открытии.

Дизайнер сделал три значка — музыкальный стул, пианино и скрипка. Цена станет известна на фестивале, автор считает, что она составит примерно 350 рублей.