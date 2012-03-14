Каждую неделю редакция просит одного из знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, в вещи каких марок он одет, где купил их и где предпочитает покупать одежду. На этой неделе The Village сфотографировал музыканта Диму Мидборна на Никитском бульваре.

ДИМА МИДБОРН

25 ЛЕТ, БАСИСТ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРУППЫ

ЛЮБИТ МАГАЗИНЫ, НО ХОДИТ ТУДА РЕДКО И ПОКУПКИ ДЕЛАЕТ В ОСНОВНОМ В ИНТЕРНЕТЕ. СЧИТАЕТ, ЧТО ДЕВУШКАМ В МОСКВЕ ОДЕТЬСЯ ГОРАЗДО ПРОЩЕ, ЧЕМ МУЖЧИНАМ.

На Диме: Свитер и куртка из секонд-хенда, штаны Zara, ботинки Dr. Martens, рюкзак Sneaky Steve и шарф, связанный мамой.

О ВЕЩАХ

Кожаная куртка из секонд-хенда

Кажется, это вообще моя самая первая кожаная куртка. Купил её в секонде Off в Питере. Ношу её года четыре, одна из любимых вещей, гоняю в ней весной и осенью, и даже летом, если холодно.

Свитер из секонд-хенда

Тоже купил в секонде в Питере на Удельной в этом году, в середине осени. Он мне помог пережить холодную зиму, в нём я путешествовал во Владивосток, где было адски ветрено, и за Полярный круг. Совершенно незаменимая вещь этой зимой.

Штаны Zara

Купил прошлой весной в Москве. Они мне просто понравились тем, что они теплые. В составе шерсть 70%.

Обувь Dr. Martens

Самая классическая и простая модель непростого серого цвета. Заказал их на eBay, ношу с начала осени.

Вязаный шарф

Мой любимый шарф, его связала мама. Все шарфы, которые у меня есть (штук семь, наверное), связала она — мама очень круто это делает. Все они разных цветов и форм.

Рюкзак Sneaky Steve

Подарок любимой девушки на прошлый день рождения. Ношу его более-менее постоянно, хотя есть ещё пара других рюкзаков.

Кольцо﻿﻿ неизвестной марки

Это кольцо из стали, я купил его в Минске у человека, который занимается украшениями. Оно единственное в своём роде, и так сложилось, что оно стало моим талисманом.

О МАГАЗИНАХ

Магазины я очень люблю, но покупать приходится редко. Из-за отсутствия свободного времени обувь всегда покупаю на eBay: у меня довольно стандартный размер и проблем никогда не возникает. Большая часть одежды — тоже покупки из интернет-магазинов. За границей покупаю редко, только если что-то уж очень понравится. Шарфы и носки мне вяжет мама, но в носках хожу только дома. Ещё люблю простые чёрные рюкзаки, у меня есть такой из H&M. Большие не люблю, главное, чтобы вошёл ноутбук, пара книг и какие-то мелочи.

Фотографии: Ксения Колесникова