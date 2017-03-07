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Гид The Village7 марта 2017

Подарки к 8 Марта Поясная сумка, универсальная косметика, ланч-бокс и другие вещи, которые можно подарить подруге, маме или сестре

Подарки к 8 Марта
РедакторТаня Симакова

Делать подарки не менее приятно, чем их получать. Можно бесконечно долго спорить об истинном значении праздника 8 Марта, но почему бы не использовать его как повод, чтобы сделать приятное подруге, маме или сестре? The Village делится своими идеями весенних подарков.

Текст: Мария Наумова

Нож-брелок Victorinox

Карманный нож-брелок с красивым принтом из лимитированной серии — полезная и даже необходимая вещь и для девушки, и для парня. В нем есть семь функций: лезвие, пилка для ногтей с отверткой, кольцо для ключей, зубочистка, пинцет и ножницы.

Купить за 1 270 рублей

Чайная пара из фарфора

Получить в подарок хороший фарфор всегда приятно. Фанаткам классики подойдет небольшой набор из чашки и блюдца от Императорского фарфорового завода. Это первое фарфоровое предприятие в России, которому почти 300 лет.

Купить за 846 рублей

Набор цветных тарелок Crate & Barrel

Цветные тарелки для закусок родом из Америки наверняка полюбятся тем, кто не против выложить в инстаграм пару-другую снимков домашней трапезы. Нарядная упаковка набора предусмотрена по умолчанию.

Купить за 2 500 рублей

Блокнот Hiver Books

Блокнот с бумагой кремового цвета и одной из самых красивых иллюстраций Роберта Торнтона на обложке. Иллюстрация сделана в 1807 году в Андах Южной Америки — на ней изображено цветение мимозы (да, настоящая мимоза выглядит именно так!).

Купить за 510 рублей

Подушка с цветочным принтом Ivanka Home

Мебельный бренд Ivanka Home запустила семейная пара. Формы и принты придумывают и рисуют сами и вообще подходят с душой к своему делу. Такой подарок приятно и дарить, и получать самому.

Купить за 1 250 рублей

Нефролепис

О неприхотливых растениях для дома мы уже рассказывали. Нефролепис — один из таких. Это разновидность папоротника, который хорошо растет в домашних условиях и очищает воздух. Подарив такой цветок, вы не обрекаете получательницу подарка на бесконечные поливы, опрыскивания и пересадки.

Купить за 312 рублей

Поясная сумка Dryg

Аксессуар для туризма и активного отдыха теперь выглядит так, что с ним хочется пойти на вечеринку и вообще куда угодно. Неплохие варианты есть у молодой российской марки Dryg, которая вручную создает поясные сумки объемного кроя.

Купить за 2 100 рублей

Фляжка 24Bottles

Пить воду полезно для здоровья, а пить из красивой бутылки — еще и приятно. Фляжка песочного цвета от 24Bottles — милый и полезный подарок, который удобно брать с собой.

Купить за 1 400 рублей

Ланч-бокс Monbento

Ланч-бокс — подарок для тех, кто соблюдает диету или так занят, что не успевает пообедать в кафе. Состоит он из пары контейнеров, куда помещается обед из двух блюд. Герметичные контейнеры скрепляются между собой широкой резинкой, поэтому их спокойно можно носить в сумке.

Купить за 2 990 рублей

Часы Baby-G

Наручные часы перестали быть необходимостью, но остаются привычным аксессуаром. Присмотритесь, например, к спортивной модели Baby-G в белом цвете с оранжевыми делениями на циферблате. Часы достаточно функциональны: есть будильник, секундомер, календарь до 2099 года и многое другое. Они ударопрочны, водонепроницаемы и подойдут девушкам, предпочитающим спортивный стиль в одежде.

Купить за 10 990 рублей

Маска для сна Oysho

Даже если получательница подарка ежедневно не использует данный аксессуар, маска для сна — хороший подарок. Ее можно взять с собой в дорогу или использовать для дневного сна. Маска из бархата с эластичной лентой — приятный вариант. Хранится она в бархатном мешочке с вышивкой.

Купить за 999 рублей

Браслет Ms. Marble

Дизайнер Таня Ковырзенкова создает минималистичные ювелирные украшения. Серебряный браслет с позолоченными кубиками из коллекции Nude — хороший вариант подарка для фанаток лаконичного стиля в одежде. В нем нет ничего лишнего: он хорош как сам по себе, так и в сочетании с другими браслетами.

Купить за 2 500 рублей

Мыло Evolut с наночастицами серебра

Граненое мыло для лица и тела — одно из самых необычных произведений марки Evolut. Очень красивый и при этом полезный подарок. Мыло очищает кожу, устраняет воспаление, заживляет поврежденные участки и запускает процесс регенерации. Производится в России и доступнее импортных аналогов.

Купить за 499 рублей

Розовая гималайская соль Pink Salt

Розовая соль добывается вручную у подножья Гималайских гор. Производители утверждают, что она подходит для приготовления любых блюд и лучше обычной: меньше задерживает жидкость в организме.

Купить за 350 рублей

Набор средств Kiehl’s

Американский бренд Kiehl’s совместно с художницей Sasha Unisex выпустили лимитированную коллекцию к 8 Марта. Упаковка настолько красивая, что хочется подарить даже ради нее. В подарок к заказу дают переводные тату, патчи, значки или свитшот от художницы (в зависимости от суммы покупки). На сайте Kiehl’s можно выбрать готовый набор или собрать свой.

Купить от 1 500 рублей

Обложка: Oysho, 1 — MyVictorinox.ru, 2 — Императорский фарфоровый завод, 3 — Crate and Barrel , 4 — Coordi.ru , 5 — IVANKAHOME, 6 — Leroy Merlin, 7 — DRУG, 8 — РЕСПУБЛИКА, 9 — Vazaro.ru, 10 — Bestwatch.ru, 11 — Oysho, 12 — saharokstore.ru, 13 — EVOLUT, 14 — Salatshop.ru, 15 — kiehls.ru

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Комментарии

14 комментариев
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SPSofia Petrova

Непонятно, почему тут так ополчились на нож? Ясное дело, что назначение виксов, венгеров и т.п. - не самооборона.

На мой взгляд, весьма полезный подарок. У меня несколько виксов и венгеров, в т.ч. есть и нож-брелок. Он удобен тем, что 100% всегда с тобой, и в нужный момент им всегда можно что-то отрезать/подрезать/нарезать/подкрутить/вытащить занозу, в конце-концов. Полезная, многофункциональная мелочь.

Тех, кто "девушек с ножами в сумках не встречал", так и хочется спросить: вы обычно у каждого встречного содержимое сумки проверяете? ))

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