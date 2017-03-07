Подарки к 8 Марта Поясная сумка, универсальная косметика, ланч-бокс и другие вещи, которые можно подарить подруге, маме или сестре
Делать подарки не менее приятно, чем их получать. Можно бесконечно долго спорить об истинном значении праздника 8 Марта, но почему бы не использовать его как повод, чтобы сделать приятное подруге, маме или сестре? The Village делится своими идеями весенних подарков.
Текст: Мария Наумова
Нож-брелок Victorinox
Карманный нож-брелок с красивым принтом из лимитированной серии — полезная и даже необходимая вещь и для девушки, и для парня. В нем есть семь функций: лезвие, пилка для ногтей с отверткой, кольцо для ключей, зубочистка, пинцет и ножницы.
Купить за 1 270 рублей
Чайная пара из фарфора
Получить в подарок хороший фарфор всегда приятно. Фанаткам классики подойдет небольшой набор из чашки и блюдца от Императорского фарфорового завода. Это первое фарфоровое предприятие в России, которому почти 300 лет.
Купить за 846 рублей
Набор цветных тарелок Crate & Barrel
Цветные тарелки для закусок родом из Америки наверняка полюбятся тем, кто не против выложить в инстаграм пару-другую снимков домашней трапезы. Нарядная упаковка набора предусмотрена по умолчанию.
Купить за 2 500 рублей
Блокнот Hiver Books
Блокнот с бумагой кремового цвета и одной из самых красивых иллюстраций Роберта Торнтона на обложке. Иллюстрация сделана в 1807 году в Андах Южной Америки — на ней изображено цветение мимозы (да, настоящая мимоза выглядит именно так!).
Купить за 510 рублей
Подушка с цветочным принтом Ivanka Home
Мебельный бренд Ivanka Home запустила семейная пара. Формы и принты придумывают и рисуют сами и вообще подходят с душой к своему делу. Такой подарок приятно и дарить, и получать самому.
Купить за 1 250 рублей
Нефролепис
О неприхотливых растениях для дома мы уже рассказывали. Нефролепис — один из таких. Это разновидность папоротника, который хорошо растет в домашних условиях и очищает воздух. Подарив такой цветок, вы не обрекаете получательницу подарка на бесконечные поливы, опрыскивания и пересадки.
Купить за 312 рублей
Поясная сумка Dryg
Аксессуар для туризма и активного отдыха теперь выглядит так, что с ним хочется пойти на вечеринку и вообще куда угодно. Неплохие варианты есть у молодой российской марки Dryg, которая вручную создает поясные сумки объемного кроя.
Купить за 2 100 рублей
Фляжка 24Bottles
Пить воду полезно для здоровья, а пить из красивой бутылки — еще и приятно. Фляжка песочного цвета от 24Bottles — милый и полезный подарок, который удобно брать с собой.
Купить за 1 400 рублей
Ланч-бокс Monbento
Ланч-бокс — подарок для тех, кто соблюдает диету или так занят, что не успевает пообедать в кафе. Состоит он из пары контейнеров, куда помещается обед из двух блюд. Герметичные контейнеры скрепляются между собой широкой резинкой, поэтому их спокойно можно носить в сумке.
Купить за 2 990 рублей
Часы Baby-G
Наручные часы перестали быть необходимостью, но остаются привычным аксессуаром. Присмотритесь, например, к спортивной модели Baby-G в белом цвете с оранжевыми делениями на циферблате. Часы достаточно функциональны: есть будильник, секундомер, календарь до 2099 года и многое другое. Они ударопрочны, водонепроницаемы и подойдут девушкам, предпочитающим спортивный стиль в одежде.
Купить за 10 990 рублей
Маска для сна Oysho
Даже если получательница подарка ежедневно не использует данный аксессуар, маска для сна — хороший подарок. Ее можно взять с собой в дорогу или использовать для дневного сна. Маска из бархата с эластичной лентой — приятный вариант. Хранится она в бархатном мешочке с вышивкой.
Купить за 999 рублей
Браслет Ms. Marble
Дизайнер Таня Ковырзенкова создает минималистичные ювелирные украшения. Серебряный браслет с позолоченными кубиками из коллекции Nude — хороший вариант подарка для фанаток лаконичного стиля в одежде. В нем нет ничего лишнего: он хорош как сам по себе, так и в сочетании с другими браслетами.
Купить за 2 500 рублей
Мыло Evolut с наночастицами серебра
Граненое мыло для лица и тела — одно из самых необычных произведений марки Evolut. Очень красивый и при этом полезный подарок. Мыло очищает кожу, устраняет воспаление, заживляет поврежденные участки и запускает процесс регенерации. Производится в России и доступнее импортных аналогов.
Купить за 499 рублей
Розовая гималайская соль Pink Salt
Розовая соль добывается вручную у подножья Гималайских гор. Производители утверждают, что она подходит для приготовления любых блюд и лучше обычной: меньше задерживает жидкость в организме.
Купить за 350 рублей
Набор средств Kiehl’s
Американский бренд Kiehl’s совместно с художницей Sasha Unisex выпустили лимитированную коллекцию к 8 Марта. Упаковка настолько красивая, что хочется подарить даже ради нее. В подарок к заказу дают переводные тату, патчи, значки или свитшот от художницы (в зависимости от суммы покупки). На сайте Kiehl’s можно выбрать готовый набор или собрать свой.
Купить от 1 500 рублей
Обложка: Oysho, 1 — MyVictorinox.ru, 2 — Императорский фарфоровый завод, 3 — Crate and Barrel , 4 — Coordi.ru , 5 — IVANKAHOME, 6 — Leroy Merlin, 7 — DRУG, 8 — РЕСПУБЛИКА, 9 — Vazaro.ru, 10 — Bestwatch.ru, 11 — Oysho, 12 — saharokstore.ru, 13 — EVOLUT, 14 — Salatshop.ru, 15 — kiehls.ru
Комментарии
Непонятно, почему тут так ополчились на нож? Ясное дело, что назначение виксов, венгеров и т.п. - не самооборона.
На мой взгляд, весьма полезный подарок. У меня несколько виксов и венгеров, в т.ч. есть и нож-брелок. Он удобен тем, что 100% всегда с тобой, и в нужный момент им всегда можно что-то отрезать/подрезать/нарезать/подкрутить/вытащить занозу, в конце-концов. Полезная, многофункциональная мелочь.
Тех, кто "девушек с ножами в сумках не встречал", так и хочется спросить: вы обычно у каждого встречного содержимое сумки проверяете? ))
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