Подарки к 8 Марта

Часы Baby-G Наручные часы перестали быть необходимостью, но остаются привычным аксессуаром. Присмотритесь, например, к спортивной модели Baby-G в белом цвете с оранжевыми делениями на циферблате. Часы достаточно функциональны: есть будильник, секундомер, календарь до 2099 года и многое другое. Они ударопрочны, водонепроницаемы и подойдут девушкам, предпочитающим спортивный стиль в одежде. Купить за 10 990 рублей

Маска для сна Oysho Даже если получательница подарка ежедневно не использует данный аксессуар, маска для сна — хороший подарок. Ее можно взять с собой в дорогу или использовать для дневного сна. Маска из бархата с эластичной лентой — приятный вариант. Хранится она в бархатном мешочке с вышивкой. Купить за 999 рублей