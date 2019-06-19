Новости19 июня 2019
Баскетбольный мяч от Chanel С классической цепочкой бренда
Chanel запустила в продажу баскетбольный мяч.
Мяч угольного цвета с логотипом французского бренда обтянут телячьей кожей. В комплекте — сетка для переноски в виде классической цепи из серебристого или золотого металла. Такая же цепочка используется в культовых сумках 2.55.
Обойдется такой мяч в 156 800 рублей. Купить его можно на сайте Chanel.
Источник: Chanel
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