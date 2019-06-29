Американский бьюти-бренд Kiehl's устроил кратковременную распродажу на весь ассортимент. Со скидками 20 % здесь можно приобрести мужские и женские средства для лица, тела и волос.

Так, крем для кожи вокруг глаз теперь стоит 3 072 рубля вместо 3 840 рублей, маска для мгновенного сияния кожи — 2 896 рублей вместо 3 620 рублей, а кондиционер с аминокислотами для всех типов волос — 2 088 рублей вместо 2 610 рублей.

Специальное предложение продлится до воскресенья, 30 июня. Акция действует во всех магазинах и корнерах Kiehl's, а также на российском сайте бьюти-бренда.