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Новости29 июня 2019

20 % на весь ассортимент Kiehl's Американский бьюти-бренд устроил кратковременную распродажу

РедакторРоман Чернянский

Американский бьюти-бренд Kiehl's устроил кратковременную распродажу на весь ассортимент. Со скидками 20 % здесь можно приобрести мужские и женские средства для лица, тела и волос.

Так, крем для кожи вокруг глаз теперь стоит 3 072 рубля вместо 3 840 рублей, маска для мгновенного сияния кожи — 2 896 рублей вместо 3 620 рублей, а кондиционер с аминокислотами для всех типов волос — 2 088 рублей вместо 2 610 рублей.

Специальное предложение продлится до воскресенья, 30 июня. Акция действует во всех магазинах и корнерах Kiehl's, а также на российском сайте бьюти-бренда.

Последний раз распродажа в Kiehl's в России была два года назад.

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Комментарии

2 комментария
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Ну так это и не статья? А объявление о распродаже, меня например, оно заинтересовало, тк этой продукцией пользуюсь давно

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