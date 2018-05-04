Открытие корнера «Пиф Паф» и межсезонные распродажи в интернет-магазинах А также скидки в Matchesfashion.com и Luisaviaroma
Скидки
Click Boutique
В московском интернет-магазине, представляющем женскую одежду демократичных марок (преимущественно российских), до 9 мая проходит межсезонная распродажа со скидками в 30 %. Стоит искать платья, брюки и свитшоты от Nnedre, Mayclothes, Etude и других брендов. Есть доставка до Петербурга.
Second Friend Store
В московском секонд-хенде, специализирующемся на уважаемых брендах и дизайнерах от Гоши Рубчинского до Мартина Маржелы, все товары в разделе Not used (неиспользованные) продают со скидками до 50 %. Есть доставка до Петербурга.
Luisaviaroma
В итальянском мультибрендовом интернет-магазине одежды и обуви в честь Дня матери дарят скидки в 10 % и 15 % (на товары по полной цене общей стоимостью от 300 или 500 евро соответственно). Необходимо ввести промокод MDY. Акция продлится до 13 мая.
Matchesfashion.com
Еще один — на этот раз британский — интернет-магазин с прекрасной подборкой брендов в течение выходных дарит скидку 10 % по промокоду MF10. Исключение — товары, помеченные PRE-AW18, и некоторые другие. Акция заканчивается ночью 6 мая.
Osome2some
Адрес: ул. Фурштатская, 10
В магазине петербургского бренда, которому особенно удается верхняя одежда, все пальто продают со скидкой до 30 % (а отдельные модели — до 50 %). Искать стоит в магазине Osome2some на Фурштатской. Имейте в виду, что на весенне-летнюю коллекцию предложение не распространяется.
Stylebop
В мультибрендовом интернет-бутике Stylebop (одежда и обувь для женщин и мужчин) стартовала межсезонная распродажа. Скидки на вещи из коллекций весна/лето — 2018 — до 30 %. По законам жанра летом скидки увеличатся, но некоторые товары могут уже разобрать.
Открытия
Корнер от «Пиф Паф»
Адрес: ул. Рубинштейна, 40
Бар-парикмахерская «Пиф Паф», о которой нам недавно рассказывала группа Sonic Death, 4 мая открывает корнер с мужской и женской одеждой и обувью таких брендов, как Yohji Yamamoto, Comme des Garçons, Ann Demeulemeester, Raf Simons, Rick Owens, Issey Miyake и других. Как сообщает издание «Собака», особенность ассортимента «Пиф Пафа» — демократичные цены: вещи будут стоить от 1 500 рублей (за аксессуары) до 15 тысяч рублей (за раритетный шелковый пиджак).
Обложка: matchesfashion