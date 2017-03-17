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Скидки недели17 марта 2017

Распродажа в adidas, скинни у Levi’s и вторая коллекция Лемера в Uniqlo Летние коллекции джинсовых марок, новые европейские бренды посуды и детской одежды, Uniqlo U, обновления классики Tissot и галерея с коллекцией антикварной мебели по вменяемой цене

Распродажа в adidas, скинни у Levi’s и вторая коллекция Лемера в Uniqlo
РедакторТаня Симакова

Каждую неделю The Village выясняет, что нового можно найти в магазинах Москвы и Петербурга (а также онлайн), и советует, какими специальными предложениями и акциями стоит воспользоваться прямо сейчас. На этой неделе мы выяснили, сколько стоят летние новинки джинсовых марок и Uniqlo U, обновленные модели классических Tissot, а также нашли два заслуженных европейских бренда, которые впервые появились в России.

Распродажи

Adidas

adidas.ru

На сайте adidas началась межсезонная распродажа — скидки на отдельные позиции достигают 40 %Кроссовки Tubular отдают со скидкой в 35 %, пара классических белых Superstar Boost стоит 8 990 рублей вместо 12 990. Неплохое предложение с учетом погодных условий: есть время вдоволь насладиться кожаными кроссовками до наступления летнего сезона.

Новые коллекции

Вторая коллекция Кристофа Лемера в Uniqlo

Москва — ТЦ «Атриум», «Охотный Ряд», ТЦ «Метрополис», ТЦ «Европейский»

Санкт-Петербург — ТЦ «Галерея»

uniqlo.com

Во всех магазинах Uniqlo появилась новая коллекция Uniqlo U — это вторая коллекция, созданная командой парижского проектно-исследовательского центра марки под руководством креативного директора Кристофа Лемера. На рейлах — летние платья желтых и терракотовых оттенков, простые ветровки и легкие летние брюки. Размеры — от XS до L, цена за единицу одежды начинается с 5 тысяч рублей. Помимо стационарных точек, до конца недели коллекция доступна в поп-ап-магазине на Большой Дмитровке.

Скидка на новые Levi’s 501 Skinny

levi.com

В классической линейке Levi’s 501 появились джинсы-скинни серого, черного, темно-синего и голубого цветов. Презентация коллекции состоится 18 и 19 марта в «Авиапарке». Для покупателей будет работать интерактивная зона, где можно будет познакомиться с историей линейки, сфотографироваться и получить купон на скидку 20 %. Цена пары без скидки составляет от 8 500 до 10 500 рублей в зависимости от модели.

Коллаборация G-Star Raw и Фаррелла Уильямса

В продаже в ТРК Vegas («Крокус Сити» и Каширское шоссе) и площадке Boxcity на территории Crocus City

g-star.com

В московских магазинах голландской марки G-Star Raw появилась первая коллаборация с музыкантом Фарреллом Уильямсом. Носитель самых меметичных шляп в новейшей поп-истории стал автором 25 цветных принтов для джинсов. Стоимость пары из мужской и женской коллекций — 9500 рублей.

Весенне-летние модели у марки «Два мяча»

dvamyacha.ru

В продаже dvamyacha.ru появилась новая коллекции бренда «Два мяча». По-прежнему каждая модель повторяет традиционные черты советских кед, но при изготовлении используются современные материалы. Кроме того, модели 1971 и 1965 стали доступны в черном цвете.

Стоимость пары начинается от 3 600 рублей.

Новые модели Ballade у Tissot

tissotwatches.com

Швейцарская марка часов обновила классическую коллекцию Ballade: теперь в основе механизма кремниевые спирали балансового колеса. Решение позволяет повысить точность хода и продлить срок службы часов. Обновился и дизайн корпуса, прежним осталась универсальность: часы подойдут и для вечернего, и для дневного гардероба. Стоимость мужской модели — 57 350 рублей, женской — 60 650 рублей.

Новые марки

Новая галерея дизайна

instagram

На территории «Трехгорной мануфактуры» открывается галерея «Палисандр», где будут представлены дизайн и живопись второй половины ХХ века. Первым проектом станет выставка «Midcentury: дизайнерская мебель и абстрактная живопись». В основе экспозиции — вещи итальянского послевоенного дизайна, скандинавская мебель и американские образцы из гнутой фанеры. Среди авторов — Йиндржих Халабала, Людвиг Мис ван дер Роэ, Джо Понти, Арне Якобсен, Норман Чернер, Чарльз и Рэй Имзы и др. Другая часть выставки будет посвящена абстрактной живописи 50-х годов прошлого века (Саша Гарбель, Эди Легран, Андре Ланской и др.)

Стоимость единицы мебели — от 650 до 18 000 евро.

Стеклянная посуда и декор Ichendorf

designboom.ru

В России официально появилась классический европейский бренд Ichendorf: это вазы, бокалы и кухонные принадлежности из стекла с узнаваемым дизайном. Мастера работают с несколькими видами цветного и прозрачного стекла, цветом, создавая сложные формы с двойными стенками. История марки началась в начале прошлого века под Кельном, сейчас основное производство сосредоточено в Милане. Стоимость бокала для вина начинается от 630 рублей, цена на чайники и другую посуду составляет порядка 2–3 тысяч.

Пока покупка доступна только онлайн, в ближайшее время коллекция появится в розничных магазинах DesignBoom (Artplay, «Кунцево Плаза», «Авиапарк»).

Датский бренд детской одежды Hust & Claire

hustandclaire.ru

В России официально появился скандинавский бренд Hust & Claire, существующий с 1975 года. Марка одежды для детей отличается трепетным отношением к безопасности используемых материалов и эргономичным дизайном, который создается с учетом возрастных особенностей. Помимо хлопка, в производстве используются шелк и шерсть мериноса, качество исполнения позволяет передавать одежду из поколения в поколение. Пока марка представлена исключительно в онлайн-формате, на сайте доступна весенне-летняя коллекция, основные цвета: коралловый, персиковый, пудровый розовый, чистые оттенки голубого, желтый и цвет морской волны. Цены чуть выше, чем в любом детском масс-маркете: боди — от 999 рублей, детское платье — от 2 299 рублей.

Фотографии: обложка — Ichendorf, 1 — Adidas, 2 — Uniqlo

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Комментарии

1 комментарий
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GGato

Кросовки TuRbular?))

Ну-ну....

Не нанять ли вам более компетентных "обзорщиков"?

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