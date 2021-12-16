Художница-реставратор из Эрмитажа нашла 118-летнюю конфету в платье сестры Николая Второго и попробовала ее

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Художница из Эрмитажа Галина Федорова нашла 118-летнюю конфету в рукаве платья сестры Николая Второго во время реставрации. Об этой находке рассказали в инстаграме музея.
Конфету нашли в платье Ксении Александровны, в котором она впервые появилась на костюмированном балу в 1903 году. Художница Галина Федорова призналась, что даже попробовала конфету на вкус: «Я это нечто лизнула. Получилось сладенько во рту».
Источник: hermitage_museum / Instagram, Российская Газета
Фотографии: hermitage_museum / Instagram