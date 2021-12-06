Железнодорожное сообщение с Хельсинки возобновят с 12 декабря

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С 12 декабря РЖД возобновят железнодорожное сообщение с Финляндией. Петербуржцы смогут попасть в Хельсинки на скоростном поезде «Аллегро».
В поезде будут действовать ковидные ограничения обеих стран: перед посадкой всем пассажирам будут измерять температуру, а в течение всей поездки будет необходимо носить маску.
Отметим, что граница с Финляндией все еще закрыта для российских туристов. Это ограничение будет действовать как минимум до 19 декабря.
Ранее запуск «Аллегро» из Петербурга в Хельсинки откладывали из-за того, что в Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса «омикрон».
Источник: ТАСС