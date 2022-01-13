Благоустройство второй очереди сквера у «Салюта» продолжится весной

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Благоустройство второй части сквера иму «Салюта» продолжится весной. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на «Центр 800».
Сообщается, что в сквере выполнили следующие работы — обустроили дорожно-тропиночную сеть и подпорную стенку, проложили электрическую линию под опоры освещения, частично устроили закладные под малые архитектурные формы, заасфальтировали пространство, смонтировали металлические каркасы под настилы подиума и «гостиных», а также частично уложили рулонный газон.
Объект законсервировали на время холодов, работы планируют возобновить весной 2022 года, когда наступят подходящие погодные условия.