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Власти Петербурга передумали разрешать книжным магазинами работать во время локдауна с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщают книжные магазины «Подписные издания», «Все свободны» и «Порядок слов» в своих соцсетях.
В инстаграме «Подписных изданий» подписчикам сообщили, что книги и канцелярские товары сначала добавили в список непродовольственных товаров первой необходимости, а спустя два часа убрали, поэтому магазин будет закрыт всю следующий неделю.
В фейсбуке «Порядка слов» написали: «Мы все-таки закрываемся. Власти культурной столицы передумали, и книги снова не „товар первой необходимости“».
В соцсетях магазина «Все свободны» также сообщили, что с 30 октября по 7 ноября книжный работать не будет. «Спасибо чиновникам за хорошее настроение днём и горькое разочарование к вечеру», — написали на страничке магазина в фейсбуке.
Еще днем владелец магазина «Все свободны» Артем Фаустов делился с The Village внезапной новостью о том, что книжные смогут работать на «нерабочей неделе»: «Придется срочно заново переделывать рабочее расписание».