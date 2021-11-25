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«Новая Газета» посчитала (на основе данных с сайта госзакупок), сколько власти Петербурга потратили на новогодние декорации для города. Вот сколько бюджетных денег Смольный вложил в «праздничное украшение города, ярмарки и гулянья»:
550
миллионов рублей
потратили власти Петербурга на новогоднее убранство города (по подсчетам «Новой Газеты»)
Одной из самых затратных закупок Смольного стало обустройство ярмарки на Манежной площади. Новогодняя ярмарка обошлась городскому бюджету в 86 миллионов рублей.
Источник: «Новая Газета»