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C 8 по 12 декабря в Екатеринбурге пройдет десятый фестиваль международного фестиваля современного танца «На грани». Он посвящен памяти главы Екатеринбургской музкомедии Михаила Сафронова (руководил Свердловским академическим театром драмы с 1996, был директором Музкомедии с 1999 года по 2019 год, входил в состав правления Ассоциации музыкальных театров России. — Прим. ред.).
В рамках проекта выступят 13 танцевальных коллективов из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска и Европы. Например, на фестивале покажут «Головокружение» француза Клода Брюмашона, выступления танцора «Инновационного театра балета» Омар Ражеха и бельгийского лауреата премии «Золотая маска» Карин Понтьес.
Лариса Барыкина
арт-директор «На грани»
Этот фестиваль все мы посвящаем и проводим с мыслью о человеке, без которого он не мог бы существовать столько лет, начиная с 2008 года. Легендарный Михаил Сафронов своей энергией и статусом, вниманием и любопытством, наконец, уважением к виду искусства, в сущности смежному с тем, чем он занимался всю жизнь, сумел дать фестивалю мощнейшее ускорение на долгие годы.
Фестиваль пройдет на площадках Свердловского театра музкомедии, театра балета «Щелкунчик», концертного зала «Синара центр».
Также зрителей ждет онлайн-программа: ежедневные обсуждения номеров, дискуссионный клуб «На грани», встречи с хореографами, фотовыставка и специальные проекты.
Источник: «На грани»