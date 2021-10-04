Международный фестиваль дебютного кино состоится в Новой Голландии с 6 по 13 октября

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II Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии состоится с 6 по 13 октября. Основными площадками фестиваля станут новый «Актовый зал» в Новой Голландии, киноцентр «Родина» и Дом Кино.
Всего на фестивале можно будет увидеть более шестидесяти картин современных режиссеров-дебютантов, отмеченных на Берлинале, Sundance, Каннском и Венецианском фестивалях за последние два года. Фестиваль откроет российская картина «Будущее» режиссеров Пьетро Марчелло, Франческо Мунци и Аличе Рорвахера.
У посетителей фестиваля будет возможность пообщаться с режиссерами и задать им вопросы. Подробнее о программе можно узнать здесь.
Особое внимание на фестивале будет уделено slow-burner хоррорам. Это новое направление в кинематографе, которое плавно погружает зрителя в напряженню атмосферу. Жанр не предустривает «применения традиционных приемов вроде скримеров или настойчивого подчеркивания физиологического аспекта смерти» (цитата по Искусству Кино).
Источник: Международный фестиваль дебютного кино