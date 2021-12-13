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На катке Парка Маяковского появились тематические плейлисты. Теперь покататься на коньках можно под джаз, советские песни и Dj-сеты.
По будням подборки стартуют с 18:00, а по выходным — в 12:00 и в 17:00. Длятся они всего час.
В понедельник ставят песни уральских групп, во вторник звучит классическая музыка. Среда стала днем джаза на катке, а в четверг покатаемся под популярные саундтреки зарубежного и отечественного кино. В пятницу звучат золотые хиты из девяностых и двухтысячных. А детская программа стартует по субботам и воскресеньям с 12:00 — можно покататься под известные песни из детских мультиков. Вечер субботы порадует новогодней подборкой музыки, а в воскресенье с 17:00 — советскими хитами. Анонсы программ на катке можно узнать здесь.
Напомним, что каток «Северное сияние» в Парке Маяковского открылся 18 декабря в прошлом году. О том, как он выглядит, мы писали ранее.