Дворец труда на Покровке отреставрируют

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Дворец труда на Большой Покровской отреставрируют до конца 2023 года. Об этом сообщает NN.ru
В здании разместят арбитражный суд Волго-Вятского округа, на восстановительные работы в памятнике архитектуры регионального значения выделят 723,3 миллиона рублей из федерального бюджета.
Подрядчик должен будет провести реконструкцию фасада здания, восстановить кирпичную кладку наружных стен, смонтировать наружную теплоизоляцию. В рамках внутренних работ будут отремонтированы системы водо- и электроснабжения, отопления. На потолке, стенах и полу появится новое покрытие, в здании установят двери, изготовленные в соответствии с историческим обликом.
Завершить работы нужно будет до 30 ноября 2023 года.