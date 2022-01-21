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Новости

Дворец труда на Покровке отреставрируют

Дворец труда на Большой Покровской отреставрируют до конца 2023 года. Об этом сообщает NN.ru

В здании разместят арбитражный суд Волго-Вятского округа, на восстановительные работы в памятнике архитектуры регионального значения выделят 723,3 миллиона рублей из федерального бюджета.

Подрядчик должен будет провести реконструкцию фасада здания, восстановить кирпичную кладку наружных стен, смонтировать наружную теплоизоляцию. В рамках внутренних работ будут отремонтированы системы водо- и электроснабжения, отопления. На потолке, стенах и полу появится новое покрытие, в здании установят двери, изготовленные в соответствии с историческим обликом.

Завершить работы нужно будет до 30 ноября 2023 года.

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