Екатеринбуржцы сделали комикс про Бажова

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Театр «Шарманка» и Дом-музей Бажова выпустят графический роман «ПП (Бажов)» по мотивам сказов Бажова.
Работа над комиксом шла с 2019 года. Теперь команда планирует напечатать тысячу экземпляров графического романа. Для этого нужен 1 млн рублей, половину суммы соберут через краудфандинг.
Комикс состоит из пяти глав — «Предисловие», «Судьба ПП», «Сказы». «Фанфики», «Бэкстейдж». Над комиксом трудились 23 художника и 6 авторов текста. Художественным руководителем проекта стала худрук театра «Шарманка» Лариса Абашева.
«Проект решает проблему возрастного ограничения на уровне стереотипов, что произведения Бажова — детская литература. Используя понятные для молодежи формы подачи материала (графический роман, комикс, квест, использование электронных устройств), развиваем в молодых людях интерес к творчеству Бажова, литературы в целом, истории родного края», — пишут организаторы проекта.
Поддержать инициативу можно на сайте. Здесь есть форма для пожертвования на любую сумму, можно сделать предзаказ романа или купить сувениры в поддержку проекта.
Источник: Planeta.ru