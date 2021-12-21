В ЦПКиО им. Кирова открыли огромный искусственный каток. Ежедневно с 9 до 11 можно покататься бесплатно

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В среду, 22 декабря, на Елагином острове откроется самый большой искусственный каток в городе. Об этом сообщили в телеграм-канале комитета по культуре Петербурга.
Впервые за долгое время каток в ЦПКиО им. Кирова залили искусственным льдом. Теперь каток площадью более 4000 квадратных метров сможет работать даже при плюсовых температурах (до +8 градусов), обещают городские власти. Рядом с катком собираются установить ель и развернуть новогоднюю ярмарку.
На сайте ЦПКиО им. Кирова сказано, что ежедневно с 9 до 11 каток можно посетить бесплатно. Обо всех остальных тарифах можно узнать на сайте парка.
Источник: Управление информации / Telegram