Фонтан у ДК Орджоникидзе передадут городу для ремонта

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Фонтан с бассейном около ДК Орджоникидзе на улице Чаадаева планируют передать в муниципальную собственность Нижнего. Об этом сообщает ИА «В городе N».
Передать фонтан планируют для ремонта и благоустройства прилегающей территории. Сейчас объект принадлежит АО «Российская самолетостроительная корпорация „МиГ”», которое собирается безвозмездно передать фонтан городу.
Территорию около фонтана планируют благоустроить по многочисленным просьбам жителей, содержать фонтан будет администрация Московского района.
«ДК Орджоникидзе — одно из центральных мест района, там всегда много людей. Поэтому мы поддерживаем инициативу, чтобы комплексно благоустроить территорию. Ранее мы не могли этого сделать, так как фонтан находится в ведении РСК «МиГ». Сейчас он находится в нерабочем состоянии и даже не подключен к сетям», — сказал глава администрации Московского района Владимир Кропотин.