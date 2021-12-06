В администрацию Калининского района пришли силовики. Экс-глава района стал подозреваемым в деле о мошенничестве

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Обновление
7 декабря
Утром 7 декабря силовики пришли в администрацию Калининского района. В кабинете бывшего главы района Ивана Громова, которого вчера уволил Беглов, прошел обыск. Как пишет «Фонтанка», Громов стал подозреваемым в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (159 УК РФ). Дело касается работы Громова в комитете информатизации и связи Смольного, который он возглавлял с 2012 по 2016 годы. По данным «Фонтанки», Громову вменяются хищения на сумму в 250 миллионов рублей.
Губернатор Петербурга Александр Беглов уволил главу Калининского района Ивана Громова, который занимал свою должность меньше месяца. Об этом рассказала «Ротонда».
В пресс-релизе Смольного написали, что Громов попросился в отставку сам, и Беглов «удовлетворил его просьбу». Источник «Ротонды» утверждает, что на самом деле чиновник попал «под горячую руку из-за жалоб на плохую уборку снега».
Чиновник проработал в должности главы Калининского района всего 25 дней. До этого он пять лет возглавлял Петроградский район, который называют «вотчиной [экс-спикера петербургского парламента] Макарова». В этом году Вячеслав Макаров избрался с Госдуму и переехал в Москву. Как пишет «Коммерсант», после того, как Макаров переехал в столицу, Беглов начал «„зачистку“ политического пространства от „людей-рычагов“ Макарова».
Источник: «Ротонда», «Коммерсант», «Фонтанка»