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Екатеринбургская редакция The Village ищет внештатного автора, который будет регулярно и оперативно писать тексты короткого и среднего формата.
Вот несколько примеров рубрик, с которыми нужно будет работать:
Ждем ответственного или ответственную — это когда «сделаю к двум» значит «отправлю в 13:55». Грамотного или грамотную — это когда не «ай, пофиг, редактор проверит», а «пройдусь-ка по тексту, вдруг что-то не так». А также коммуникабельного или коммуникабельную — это когда «обожаю общаться с людьми», а не «черт, а можно просто рерайт?».
Мы работаем на удаленке, поэтому также нужно уметь самоорганизовывать свою работу, придерживаться дедлайнов и соблюдать рабочий график.
Если это про вас, то присылайте свое резюме на почту: ekb@the-village.ru. В теме письма ставьте «Вакансия журналиста». А еще вместе с резюме пришлите ответы на эти вопросы — это поможет нам сразу понять, подходим ли мы друг другу.
Нюансы обсудим лично, ждем встречи!
Источник: The Village Екатеринбург