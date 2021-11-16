Картина Ромы Бантика из «Био Шмио», деньги с продажи которой пойдут сотрудникам бара

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Владельцы винного бара «Био Шмио» выставили на продажу картину Ромы Бантика из триптиха «Я, Ты, Мы», которая 3,5 года висела в заведении.
Нового владельца картины найдут с помощью аукциона, который проходит в инстаграме бара до четверга. Желающие могут предлагать свою цену за картину в комментариях. На момент публикации самым высоким предложением было 20 000 рублей.
По словам основателя бара Романа Сергеева, полученные деньги пойдут в зарплатный фонд в качестве премии поварам и сомелье.
Ранее мы общались с представителями городских баров, чтобы узнать, как можно их поддержать во время новых ковидных ограничений.