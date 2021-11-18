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Каталог архитектуры советского модернизма в Екатеринбурге
Каталог архитектуры советского модернизма в Екатеринбурге
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Ссылка дняКаталог архитектуры советского модернизма в Екатеринбурге

Архитектор Полина Иванова создала гид по советскому модернизму в Екатеринбурге. Она собрала на одном сайте каталог зданий и карту с их местоположением.

Электронная карта и каталог — только промежуточные этапы исследования. Его главная цель — издание бумажной книги-каталога, путеводителя по советскому модернизму Свердловска.

«Сейчас на карте и в каталоге представлена не вся коллекция модернизма Свердловска. Работа над проектом будет продолжена. Помимо архивных материалов мне бы очень хотелось взять интервью у тех, кто проектировал и строил в эту эпоху, чтобы узнать у них про отдельные объекты или в целом про рабочую и эмоциональную атмосферу того времени, способы принятия решения и реалии жизни», — рассказывает Полина Иванова.

Проект можно поддержать донатом, а также можно предложить респондента для интервью по почте ptipolika@gmail.com.

Ранее мы уже рассказывали о зданиях в городе, которые построили в стиле советского модернизма.

Источник: Полина Иванова

Фотографии: Анна Марченкова

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