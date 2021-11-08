В Петербурге на Новой Голландии начали заливать каток

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На острове «Новая Голландия» в центре Петербурга начали заливать каток, сообщает «Фонтанка». Точную дату открытия катка пока не назвали, но, согласно необновленной информации на сайте, в прошлом году он открылся 14 ноября.
Из-за действующих коронавирусных ограничений все катки в городе смогут работать только до 23.00.
В группе «Новой Голландии» во ВКонтакте также напоминают: с 1 декабря посетить кафе на острове можно только с QR-кодом (или со справкой о медотводе, справкой о недавно перенесенном заболевании или с отрицательным ПЦР-тестом). Для посещения парка QR-код или другие документы пока не требуются.
Источник: Новая Голландия / ВКонтакте, «Фонтанка»
Фотографии: The Village / Виктор Юльев