Кобринский отсудил у журналистки «Холода» 300 тысяч рублей за статью о домогательствах к студенткам

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Бывший преподаватель РГПУ им. Герцена Александр Кобринский отсудил у журналистки «Холода» Софьи Вольяновой 300 тысяч рублей за статью о домогательствах Кобринского к студенткам.
Кобринский подал иск о защите чести и достоинства к журналистке в декабре 2020-го. Почти через год, 6 декабря 2021-го, Петроградский районный суд признал несколько фраз из статьи «Холода» порочащими репутацию Кобринского и недостоверными. Суд обязал Вольянову выплатить Кобринскому 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Журналистку также обязали опубликовать опровержение на своей странице в фейсбуке.
Как заявили журналисты «Холода» в соцсетях, они собираются обжаловать решение суда.
Источник: Таисия Бекбулатова / Facebook, «Бумага», «Медиазона», «Холод»