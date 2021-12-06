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Кобринский отсудил у журналистки «Холода» 300 тысяч рублей за статью о домогательствах к студенткам

Бывший преподаватель РГПУ им. Герцена Александр Кобринский отсудил у журналистки «Холода» Софьи Вольяновой 300 тысяч рублей за статью о домогательствах Кобринского к студенткам

Кобринский подал иск о защите чести и  достоинства к журналистке в декабре 2020-го. Почти через год, 6 декабря 2021-го, Петроградский районный суд признал несколько фраз из статьи «Холода» порочащими репутацию Кобринского и недостоверными. Суд обязал Вольянову выплатить Кобринскому 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Журналистку также обязали опубликовать опровержение на своей странице в фейсбуке.

Как заявили журналисты «Холода» в соцсетях, они собираются обжаловать решение суда.

Источник: Таисия Бекбулатова / Facebook, «Бумага»,  «Медиазона», «Холод»

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