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Банк для предпринимателей «Точка» ищет креативного копирайтера в штат.
От кандидата ждут портфолио с проектами, высокий уровень насмотренности и умение быстро работать; опыт работы в креативной индустрии, например в рекламном агентстве, а также опыт работы с брифами и техническими заданиями.
В задачи креативного копирайтера будет входить создание идей на основе готовых брифов. Также нужно будет писать сценарии, продумывать реализацию креативных проектов. Это могут быть видео-форматы, промо-сайты, спецпроекты в СМИ, мероприятия — в зависимости от цели конкретного проекта. Предстоит работать в связке с креативным и исполнительным продюсерами, дизайнером и продакшн-командой.
Компания предлагает официальную зарплату 70 000 –100 000 рублей. Точную сумму обсудят на собеседовании — она зависит от навыков и ожиданий кандидата. Будущему сотруднику обещают гибкий график, возможность работы как в офисе, так и удаленно из дома или городов присутствия компании.
Также у сотрудников банка «Точка» бесплатная страховка здоровья со стоматологией и корпоративный психолог. Курсы за счет компании, своя библиотека и платформа с онлайн-курсами: есть как собственные программы, так и партнерские.
Откликнуться на вакансию можно здесь.
Источник: Банк «Точка»