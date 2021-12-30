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«Ласточки» между Нижним и Москвой начнут курсировать в комплектации «Премиум»

Обычные вагоны «Ласточек» на маршруте Нижний Новгород — Москва заменят на вагоны повышенной комфортности с 1 января. Об этом РЖД рассказали в своем телеграм-канале.

Новые вагоны оборудованы подъемниками для инвалидных колясок, там увеличено количество туалетов — до 11 в составе. В салонах установлены новые кресла с откидывающимися спинками, розетками и USB-портами.

В вагонах бизнес-класса появились подставки для ног, мягкие подголовники, индивидуальное освещение и столик для каждого пассажира.

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обновлено30 декабря 2021

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