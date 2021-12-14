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Новости

Планы на выходныеЛекция о торговле людьми и спектакль от ЦСД в Ельцин Центре

АвторАнастасия Дубинкина
РедакторСоня Глухова

17 декабря в Ельцин центре представят программу, посвященную Международному дню мигранта.

С 19:00 до 20:30 в Образовательном центре пройдет лекция «Как связаны миграция и торговля людьми?». Спикером станет Нина Волонтэй, международный семейный медиатор, психолог и тренер фонда «Безопасный дом». Она расскажет, какие формы торговли людьми существует в мире, как миграция связана с этой проблемой и что помогает защититься от торговли людьми в чужой стране. Вход на лекцию свободный, но нужно зарегистрироваться.

А с 20:00 до 21:00 екатеринбургский Центр современной драматургии представит спектакль «Магазин» режиссера Дмитрия Зимина. «Это история о том, как и почему человек превращается в хладнокровное животное, готовое эксплуатировать себе подобных без зазрения совести», — так постановку анонсировали организаторы. Спектакль состоится на Театральной платформе «В Центре». Стоимость билета — 200 рублей. Приобрести его можно на кассе Ельцин центра или онлайн.

Источник: Ельцин центр

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