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Новости

Список дняКуда можно улететь из Петербурга по туристической визе

Аэропорт «Пулково» поделился списком стран, куда можно улететь из Петербурга по туристической визе: 

  • Вена, Австрия;
  • Баку, Азербайджан;
  • Ереван, Армения;
  • Минск, Беларусь;
  • Будапешт, Венгрия;
  • Хургада, Шарм-эль-Шейх, Египет*;
  • Нур-Султан, Казахстан;
  • Доха, Катар;
  • Бишкек, Киргизия;
  • Дубай, ОАЭ;
  • Белград, Сербия;
  • Душанбе, Таджикистан;
  • Стамбул, Анталья, Турция;
  • Самарканд, Узбекистан;
  • Мале, Мальдивы.

*В Африке обнаружили новый штамм COVID-19 «омикрон». С 28 ноября Россия запретила въезд для иностранцев из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини и Танзании. 

Перед поездкой советуем еще раз проверить, открыта ли у России граница со страной, куда вы собрались. Внимательно изучайте требования для въезда в страну (например, нужен ли ПЦР или прививка). 

Источник: Начальник транспортного цеха

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«Мне страшно, и я не знаю, что делать» — Юрий Хованский написал открытое письмо из СИЗО
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«Мне страшно, и я не знаю, что делать» — Юрий Хованский написал открытое письмо из СИЗО

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