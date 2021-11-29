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Аэропорт «Пулково» поделился списком стран, куда можно улететь из Петербурга по туристической визе:
*В Африке обнаружили новый штамм COVID-19 «омикрон». С 28 ноября Россия запретила въезд для иностранцев из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини и Танзании.
Перед поездкой советуем еще раз проверить, открыта ли у России граница со страной, куда вы собрались. Внимательно изучайте требования для въезда в страну (например, нужен ли ПЦР или прививка).
Источник: Начальник транспортного цеха