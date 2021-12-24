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Литературный музей планируют открыть в 2022 году. Об этом сообщает ИА «В городе N» со ссылкой на департамент строительства и капитального ремонта администрации.
Сейчас закончены работы по ремонту фасада здания по улице Минина, кровли, утеплению чердачного помещения, а также отделочные работы на цокольном этаже. Рабочие проложили теплотрассу, подключили отопление и выполнили работы по электрике. Подрядчик занимается реставрацией дубового зала, устройством веранды и отделочными работами.
Напомним, что летом 2020 года в Литературном музее произошел пожар — пострадали все помещения музея.